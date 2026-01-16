Oglas
TRUDNA EDITA ARADINOVIĆ: Pevačica čeka prvo dete sa svojim izabranikom

Pevačica Edita Aradinović (32) je trudna, prenose domaći mediji.

1768564274_Foto-Ataimages.rs-Profimedia.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ Profimedia
Popularna pevačica Edita Aradinović je na početku trudnoće, i čeka svoje prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem.

"Ona je u 3. mesecu trudnoće i odlično se oseća. Aktivna je, putuje, sve joj je potaman. Oboje su van sebe od sreće zbog ove vesti", kaže izvor Telegrafa.

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

Foto: Ataimages.rs/ A.A.

"Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem", rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

(Telegraf)

