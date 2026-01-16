TRUDNA EDITA ARADINOVIĆ: Pevačica čeka prvo dete sa svojim izabranikom

Pevačica Edita Aradinović (32) je trudna, prenose domaći mediji.

Popularna pevačica Edita Aradinović je na početku trudnoće, i čeka svoje prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem.

"Ona je u 3. mesecu trudnoće i odlično se oseća. Aktivna je, putuje, sve joj je potaman. Oboje su van sebe od sreće zbog ove vesti", kaže izvor Telegrafa.

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

"Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem", rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

