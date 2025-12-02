Oglas
TRUDNA SIJENA MILER: Slavna glumica čeka drugo dete sa 15 godina mlađi, a o njenoj pojavi na crvenom tepihu se priča (VIDEO)

Sijena Miler (43) je trudna i očekuje drugo dete sa glumcem Olijem Grinom (28).

1764661639_profimedia-1055917815.jpg
Foto: Profimedia
Glumica iz serije „Horizont“ u vezi je sa glumcem Olijem Grinom (28) od 2021. godine, a 2024. godine su dobili svoje prvo zajedničko dete, ćerku čije ime nisu otkrili.

Sijena je otkrila trudnoću dok je prisustvovala dodeli modnih nagrada 2025. u Rojal Albert Holu u Londonu zajedno sa svojim dečkom. Istakla je stomak noseći dugačku belu haljinu od tila, koju je uparila sa belim donjim vešom i svetlo ružičastim štiklama sa perjem. NJena karakteristična plava kosa bila je stilizovana u neuredne, kovrdžave talase, ali ipak najviše pažnje je privukla providnost haljine koja je podelila mišljenja. Dok je jednima odraz hrabrosti za crveni tepih, drugima je ipak neukusna. 

Sijan je ranije otvoreno je govorila o tome kako nikada nije zatvorila vrata proširenju porodice i da je odlučila da zamrzne jajne ćelije kada je napunila 40 godina. U razgovoru za Elle UK, objasnila je da je osećala „pritisak“ zbog dece. 

- Da li treba da imam još dece, i zašto nisam? To je zaista glasna buka. Biologija je neverovatno okrutna prema ženama u toj deceniji. Onda sam napunila 40 godina i zamrznula sam nekoliko jajnih ćelija. Pošto sam bila zaista fokusirana na potrebu da imam još jedno dete, jednostavno sam pomislila, ako se desi, desi se. 

Sijena ima trinaestogodišnu ćerku Marlou koju je dobila u braku sa bivšim suprugom Tomom Staridžom.

