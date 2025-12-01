Oglas
TUŽNA SUDBINA DE NIROVE ĆERKE KOJA NOSI SRPSKO IME: Drinin sin je tragično premunio sa samo 20 godina

Drina De Niro progovorila je o smrti Leandra de Nira Rodrigeza kog su pronašli mrtvog 2023. godine.

1764584568_Foto-Profimedia-Printscreen-Instagram-drenadeniro.jpg
Foto: Profimedia, Printscreen/ Instagram - drenadeniro
Drina de Niro, ćerka čuvenog Roberta de Nira, kojoj je majka dala ime nakon što je čitala Andrićevu "Na drini ćuprija", pre nešto više od dve godine ostala je bez sina - mladog glumca Leandra de Nira Rodrigeza, koji je za života glumio u ostvarenjima poput "A Star Is Born", "The Collection", kao i "Cabaret Maxime". On je preminuo 2023, a kao uzrok smrti navedeno je "slučajno predoziranje drogom".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvorivši dušu o ovoj velikoj porodičnoj tragediji, Drina je u intervjuu za "Page Six" progovorila i o okolnostima koje su, kako veruje, doprinele njegovom tužnom odlasku. Po njenom mišljenju, naime, "internet je odigrao značajnu ulogu", kad je njegov tužni odlazak u pitanju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Jeste voleo marihuanu, da se dobro provodi, ali sve je tako brzo pošlo nizbrdo, da sam tačno znala da nešto baš nije u redu - počela je bila ona.

- Znala sam da to ima neke veze s onim što je radio na internetu - kazala je Drina De Niro ne otkrivajući detalje, pa dodala kako je mladić razmišljao o ponovnom odlasku na rehabilitaciju, uprkos pređašnjem lošem iskustvu.

- Tužno je sve to, jer on je želeo da traži pomoć. Znao je otišao predaleko. Mislim da nije znao zašto... Ali bio je izložen mnogo jačim drogama, za koje nije ni znao - rekla je ona, skrhana bolom.

- Nadam se da će pravda sada biti dostignuta. Ako već planiraš da prodaješ drogu mladima, nije važno da li si je ti pravio, da li si šta znao ili nisi znao, rizikuješ. A meni nije u interesu da uništim život nekome od 24 godine... - prokomentarisala je potom na konto hapšenja vezanim za smrt njenog sina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24sedam.rs)

