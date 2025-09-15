Oglas
"U Srbiji imam mnogo prijatelja": Stiven Sigal o filmu koji snima u našoj zemlji

Stiven Sigal se nalazi u Srbiji gde snima novi film

1757930230_profimedia-0394276234.jpg
Foto: Profimedia
Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd, gde počinje sa snimanjem novog akcionog trilera "Order Of The Dragon", u režiji nagrađivanog hrvatskog rediteljKatušina.

Sigal se ovom ulogom vraća filmu posle 6 godina. Kako je izjavio na konferenciji za medije povodom početka snimanja, ovo ne smatra povratkom iz penzije.

- Nije ovo povratak iz penzije, nego, kao diplomata, imam puno posla. Film mi nije prioritet. Brinu me problemi koje imamo u svetu - rekao je glumac.

Reditelj Vjekoslav Katušin je istakao da mu je drago što akcioni triler "Order Of The Dragon" snimaju Beogradu.

Na pitanje koje su ključne razlike u akcionom filmu nekada i danas, Stiven Sigal kaže:

- Nije snimljeno mnogo dobrih filmova u Holivudu. Promenili su ih efekti i veštačka inteligencija, ali nagore - poručio je Sigal.

Kada je reč o filmu "Order Of The Dragon", koji snima u Beogradu, Sigal ističe:

- Značajno mi je što ovde ima puno boraca. Dosta je ovde glumaca koji su radili sa Džekijem Čenom. Najviše se radujem da upoznam mlade kaskadere.

Sigal je podelio i svoje impresije o Srbiji.

- U Srbiji imam mnogo prijatelja i veoma volim ovu zemlju - izjavio je glumac, koji je inače 2016. dobio državljanstvo Republike Srbije, kada mu je svečano uručen i srpski pasoš, a na pitanje da li ga koristi, kaže:

- Nekoliko puta sam iskoristio srpski pasoš.

Vreme u Srbiji iskoristio je da poseti i druga mesta van prestonice. Kako je izjavio, bio je na selu s prijateljima, koje ga je podsetilo na Toskanu.

Iako se akcioni triler snima na engleskom jeziku, na konferenciji su istakli da će biti i replika na srpskom jeziku. Sigal je takođe otkrio da će prvi put igrati sa svojim sinom u filmu.

(Kurir)

