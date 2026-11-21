Majli Sajrus će se, prema navodima, udati za Maksa Moranda.

Kako prenose strani mediji, Majli Sajrus će se udati za svog verenika, Maksa Moranda, navodno tokom ovog vikenda, piše britanski Hello.

Par, koji je u vezi skoro pet godina, potvrdio je veridbu u decembru 2025. godine, kada je pevačica na premijeri filma „Avatar: Vatra i pepeo”, u Los Anđelesu pokazala dijamantski prsten vredan 150.000 dolara. Prema pisanju portala TMZ, venčanje će se održati u južnoj Kaliforniji, mada se detalji ceremonije drže u tajnosti.

Veza Majli Sajrus i Maksa Moranda

Dijamant, postavljen na debelu zlatnu alku, prvi put je primećen na fotografijama koje je Majli podelila na svom Instagramu tokom proslave 33. rođendana, 23. novembra 2025. godine. Majli je započela vezu sa Maksom, bubnjarem i tekstopiscem benda „Liily”, još 2021. godine.

Tokom konferencije za novinare povodom promocije poslednjeg filma "Avatar", Majli je otkrila da njena veza sa Maksom „predstavlja novi početak”, kao i da, budući da je sada zrelija osoba, „jasno zna šta ovog puta želi”. Pevačica je pre toga ispričala da su se upoznali na "sastanku na slepo”.

- Pa, za mene je to bio sastanak na slepo, ali za njega – ne baš. Pomislila sam: "Najgore što može da se desi jeste da jednostavno odem" - ispričala je za "Vog".

