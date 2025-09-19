Oglas
UDAJE SE VENUS VILIJAMS: Poznata teniserka će danas izgovoriti "da" danskom glumcu

Teniska zvezda, Venus Vilijams, se danas udaje za glumca danskog porekla, Andrea Pretija, na italijanskom ostrvu Iskija.

1758283148_profimedia-1033664863.jpg
Foto: Profimedia
Uz blistavu pozadinu Tirenskog mora, Venus Vilijams se sprema da kaže „da“. Ceremonija venčanja će se održati na  jednom od najlepših mesta na Mediteranu - svetioniku na litici odmah pored obale Amalfija.

Četrdesetpetogodišnja teniska ikona i njen tridesetsedmogodišnji verenik izabrali su ceremoniju koja je podjednako filmska koliko i intimna, piše Hola. 

Nakon ceremonije, proslava će se nastaviti u ekskluzivnom restoranu na obali koji je već proglašen jednim od italijanskih hramova mediteranske kuhinje.

Vilijamsova, koja je nekada bila broj jedan u svetskom tenisu i osvojila 49 VTA titula i sedam Gren slem turnira, u  ostrvo Iskija zaljubila se prošle godine tokom godišnjeg odmora i odlučila da se tu i vrati kako bi izgovorila čuveno "da". 

Spisak zvanica se drži u strogoj tajnosti, a veruje se da će slavlju prisustvovati poznate ličnosti iz sveta sporta i zabave.

