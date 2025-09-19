UDAJE SE VENUS VILIJAMS: Poznata teniserka će danas izgovoriti "da" danskom glumcu

Teniska zvezda, Venus Vilijams, se danas udaje za glumca danskog porekla, Andrea Pretija, na italijanskom ostrvu Iskija.

Uz blistavu pozadinu Tirenskog mora, Venus Vilijams se sprema da kaže „da“. Ceremonija venčanja će se održati na jednom od najlepših mesta na Mediteranu - svetioniku na litici odmah pored obale Amalfija.

Četrdesetpetogodišnja teniska ikona i njen tridesetsedmogodišnji verenik izabrali su ceremoniju koja je podjednako filmska koliko i intimna, piše Hola.

Nakon ceremonije, proslava će se nastaviti u ekskluzivnom restoranu na obali koji je već proglašen jednim od italijanskih hramova mediteranske kuhinje.

Vilijamsova, koja je nekada bila broj jedan u svetskom tenisu i osvojila 49 VTA titula i sedam Gren slem turnira, u ostrvo Iskija zaljubila se prošle godine tokom godišnjeg odmora i odlučila da se tu i vrati kako bi izgovorila čuveno "da".

Spisak zvanica se drži u strogoj tajnosti, a veruje se da će slavlju prisustvovati poznate ličnosti iz sveta sporta i zabave.