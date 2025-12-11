Oglas
· · Komentari: 0

UHVATILA DEDA MARAZA POD RUKU I ODUŠEVILA: Melanija Tramp se pojavila u autfitu vrednom preko 5.000 dolara, pa poslala divnu poruku!

Prva dama Amerike nije štedela na rečima i još jednom je svojim stajligom oduševila sve

1765447224_profimedia-1057890845.jpg
Foto: Profimedia
Prva dama Melanija Tramp u poslednjih nekoliko dana pokazala je da je žena koja i te kako dobro zna da "pobere" simpatije javnosti. Pojavila se u nekoliko navrata u različitim izdanjima i uvek - oduševila.

Poslednji put kada smo je videli u javnosti pozvala je na ljubav tokom praznične sezone, udružujući se sa organizacijom "Igračke za mališane" pruživši podršku porodicama vojnika.

- Tokom ovog božićnog perioda, vi, vaši prijatelji i vaše porodice treba da poželite najvredniji poklon – ljubav. Na kraju krajeva, ljubav putuje dalje čak i od Santa Klausovih irvasa i američkih letelica - poručila je prva dama Melanija Tramp.

Gospođa Tramp je stigla zajedno sa Deda Mrazom u Marinsku bazu Kvantiko, pristigavši u V-22 Osprej letelici. Na oduševljenje američkih marinaca, volontera i vojnih porodica, Melanija Tramp je nastavila tradiciju dugu više od 75 godina, donoseći dodatnu radost milionima dece širom Amerike.

Prva dama istakla je hrabrost i izdržljivost dece vojnih lica, poručivši im:

- Vi ste srce današnje proslave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Održala je govor pred stotinama mališana u dekorisanom, istorijskom hangaru, pomogla u podeli igračaka, obišla kreativne radionice i provela vreme sa porodicama čiji najmiliji služe u zemlji i inostranstvu.

Na kraju je svim vojnim porodicama poželela srećan Božić i izrazila zahvalnost nacije za snagu, velikodušnost i patriotizam koje dele sa svojim zajednicama.

Osim zbog govora Melanija se našla u centru pažnje medija i zbog toga što je s velikim osmehom na licu prošetala ruku pod ruku s Deda Mrazom u prelepom belom kratkom kaputu brenda Proenza Schouler, čija cena je oko 2,195 dolara, što je oko 2.000 €.

Osim kaputa, njen autfit uključivao je i druge skupe komade kao što su crne ALAÏA čizme, oko 3.100 dolara i Saint Laurent sunčane naočare, koje koštaju oko 595 dolara.

S obzirom na sve ove cene njen stajling za ovo pojavljivanje vredi približno 5.890 dolara što je oko 5.400 €. Impresivno, ali zašto i ne bi kad je ona trenutno jedna od najpoznatijih i najbolje stilizovanih žena u Americi, a bogami i šire.

(Glossy)

