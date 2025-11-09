Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ULIKSOVA ĆERKA: Lepotica živi u NJujorku, evo čime se bavi

ĆERKA glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua ne voli da se medijski eksponira.

1762702693_Nika-i-Uliks-Fehmiju.jpg
Foto: Predrag Mitić, Instagram/nikafehmiu
Oglas

Nika Fehmiu ima 28 godina, rođena je i živela nekoliko godina u NJujorku i prava je lepotica, a mnogi kažu da je pokupila najbolje od oba roditelja.

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmijua.

 

Završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

Snežanina mezimica, piše scenarija i režira kratke filmove u NJujorku, a uz to je radila i kao modni fotograf i asistent urednika na više različitih projekata kako u Srbiji, tako i u NJujorku.

 

Nika se nedavno udala, daleko od očiju javnosti, a svega nekoliko fotografija "procurelo" je na društvene mreže.

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas