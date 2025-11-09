ULIKSOVA ĆERKA: Lepotica živi u NJujorku, evo čime se bavi

ĆERKA glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua ne voli da se medijski eksponira.

Nika Fehmiu ima 28 godina, rođena je i živela nekoliko godina u NJujorku i prava je lepotica, a mnogi kažu da je pokupila najbolje od oba roditelja.

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmijua.

Završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

Snežanina mezimica, piše scenarija i režira kratke filmove u NJujorku, a uz to je radila i kao modni fotograf i asistent urednika na više različitih projekata kako u Srbiji, tako i u NJujorku.

Nika se nedavno udala, daleko od očiju javnosti, a svega nekoliko fotografija "procurelo" je na društvene mreže.

