USPON I PAD OMILJENE BUNTOVNICE KRALJEVSKE PORODICE: Radila je šta je htela, pa joj se sve obilo o glavu

Najskandalozniji detalji iz života Sare Ferguson nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Dana 7. marta 2011. godine, vojvotkinja od Jorka javno se izvinila zbog svojih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. "Gnušam se pedofilije i svakog seksualnog zlostavljanja dece i znam da je ovo bila ogromna greška u proceni sa moje strane", izjavila je tada pred medijima.

Ipak, samo mesec dana kasnije, otkriveno je da mu je poslala emotivan e-mail u kojem mu se izvinjava što se javno ogradila od njega i priznala da je to učinila samo kako bi zaštitila sopstvenu karijeru.

Dalja istraživanja pokazala su da je Epstajn finansijski pomagao vojvotkinju – isprva se govorilo o 15.000 funti, ali kasnije je otkriveno da je suma mogla da bude i do 2 miliona funti. Navodno, Sara je i nakon javnog izvinjenja nastavila da boravi u njegovim nekretninama sve do 2013. godine.

Ova veza teško je narušila njenu reputaciju, a brojni donatori i humanitarne organizacije raskinuli su saradnju sa njom.

Finansijski skandali i prevara za 500.000 funti

Sara Ferguson često je bila na meti tabloida zbog ekstravagantnog života i ogromnih dugova. Najveći udarac njenom ugledu zabeležen je 2010. godine, kada je skrivene kamere snimaju kako za 500.000 funti nudi poslovnom čoveku (u stvari novinaru na tajnom zadatku) pristup svom bivšem mužu, princu Endruu.

"Mogu da otvorim koja god vrata poželite. Endrju mi je rekao – kaži mu da je cena 500.000 funti", čuje se na snimku dok uzima 40.000 dolara avansa.

Nakon što je afera izbila, Sara se pravdala da je bila očajna zbog finansija, tvrdeći kako je iz kraljevske porodice otišla bez ikakve finansijske sigurnosti, za razliku od princeze Dajane.

Brak i razvod sa princom Endruom

Sara Ferguson i princ Endru upoznali su se još u detinjstvu, a zvanično ih je spojila princeza Dajana osamdesetih godina. Venčali su se 23. jula 1986. godine u Vestminsterskoj opatiji, a brak im je doneo titule vojvode i vojvotkinje od Jorka.

Iz braka su dobili dve ćerke – princezu Beatris i princezu Evgeniju. Međutim, Endruove česte odsutnosti zbog vojnih obaveza i Sariina sve izraženija buntovna priroda doveli su do krize. Već početkom devedesetih počele su da kruže priče o njenim prevarama, a 1992. godine par se zvanično rastao.

Razvod je usledio 1996. godine, uz veliki pritisak javnosti i otvoreno nezadovoljstvo kraljice Elizabete II, koja je smatrala Saru "opurtunistom i sramotom za porodicu". Skandal je dodatno produbila fotografija na kojoj je Sara u toplesu u društvu ljubavnika Džona Brajana.

Odnos sa princom Endruom danas

Iako su razvedeni već decenijama, Sara i princ Endru ostali su neuobičajeno bliski. I dalje žive zajedno u Vindzoru, zajednički su odgajali ćerke i nikada se nisu sporili oko starateljstva.

"On je najbolji čovek u mom životu. On je veliki džentlmen i ima esenciju zlata. On je grumen dobrote", izjavila je Sara o svom bivšem mužu.

NJihov odnos i danas intrigira javnost – neki tvrde da su samo prijatelji, dok drugi veruju da među njima i dalje postoji posebna povezanost.

Odbačena, ali i dalje prisutna

Ostali članovi kraljevske porodice imaju podeljeno mišljenje o Sari Ferguson. Pozvana je na venčanje princa Harija i Megan Markl, ali ne i na glamurozno venčanje princa Vilijama i Kejt Midlton.

Uprkos skandalima i turbulentnoj prošlosti, Sara Ferguson i dalje uspeva da ostane deo javnog života, koristeći svoju harizmu i vezu sa princom Endruom kao glavni oslonac.

(Stil)

BONUS VIDEO: