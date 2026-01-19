VAŽIO JE ZA VELIKOG ZAVODNIKA, SVE DOK NIJE UPOZNAO NJU: Kako je Miloš Biković osvojio Rusiju, ženska srca i sve to odbacio zbog sina?

Miloš Biković je u Rusiji jedan od najtraženijih glumaca, ali je slavu stavio u drugi plan zbog sina

Rusi kažu da je Biković najpopularniji glumac ruske kinematografije. Nama je srce posebno veliko kada čujemo da je jednom mladom Srbinu to pošlo za rukom.

Nakon što je osvojio Rusiju ulogama u filmovima „Holop“, trilogiji „Ledeni“ i „Hotel Eleon“, dugo je držao status najpoželjnijeg neženje, čije su burne, ali kratke romanse bile predmet medijskih spekulacija.

Međutim, poslednjih godina, glavni prioritet umetnika nisu bile nagrade i pratioci, već porodica. Godine 2024, dogodio se važan događaj u Miloševom životu: samo nekoliko dana nakon venčanja sa Ivanom Malić, rodio mu se sin. Za samo godinu dana, glumac, koga su korisnici interneta već nazvali beznadežnim ženskarošem, napravio je vrtoglavi zaokret, postavši uzoran muž i otac. I ova transformacija se pokazala ništa manje lepom i promišljenom od bilo koje njegove prethodne uloge.

Milošev put do ove sreće bio je dug i težak. NJegovo detinjstvo u Beogradu nije bilo bezbrižno. Biković je odrastao bez oca, u skromnim okolnostima, sa majkom. Najvažniji čovek u njegovom životu bio je njegov stariji brat, Mihail. On je podsticao dečaka da uči ruski jezik još od detinjstva, čime je predskazao njegovu posebnu vezu sa Rusijom.

Miloševa karijera je brzo krenula uzlaznom putanjom. Sa 13 godina, tinejdžer je bio voditelj na dečjoj televiziji, a 2010. godine je postao zvezda u Srbiji nakon objavljivanja filma „Montevideo“. Prekretnica je došla kada je upoznao Nikitu Mihalkova na Moskovskom filmskom festivalu i bio pozvan da radi na filmu „Sunčanica“. Ovaj projekat, uprkos pomešanim kritikama, postao je njegov ulaz u rusku kinematografiju, koju je osvojio neverovatnom brzinom, postavši poznato ime za milione gledalaca.

Uporedo sa Milošovim profesionalnim usponom, razvijala se i njegova reputacija „srpskog ženskaroša“. U njegovom ličnom životu bile su istaknute žene, od manekenke Saše Lus do glumice Aglaje Tarasove, sa kojom je imao dugu i javnu aferu, zatim srpske manekenke Barbare Tatalović i šampionke u plesu Arine Vološine. Ove veze su se završile brzo kao što su i počele, podgrevajući glasine o njegovoj nespremnosti da se obaveže. U intervjuu iz 2020. godine, Biković je priznao: „Život bez dece je pomalo prazan... Želim da nastavim da radim ono što radim, ali sam spreman da žrtvujem projekte da bih bio sa svojom decom.“ Međutim, u to vreme, ove reči su zvučale više kao apstraktni san o dalekoj budućnosti. Činilo se da će njegova navika na slobodu i njegov zauzet raspored snimanja prevladati.

Kako je Ivana ukrotila Miloša

Susret sa Ivanom Malić, Crnogorkom po rođenju i advokaticom po obrazovanju, doneo je tihu revoluciju u njegovom životu. Par je držao svoju vezu u tajnosti i izbegavao javne događaje, što je bila oštra suprotnost njegovim prethodnim vezama. Ovog puta, takva privatnost je bila ključna za Bikovića.

U jesen 2023. godine, kada su paparaci počeli da prate par, Miloš je bio primoran da otkrije srećnu vest: očekuju dete. Tog decembra, njegov kolega Ivan Ohlobistin je slučajno otkrio da se par već tajno venčao. Zvanično venčanje održano je 28. decembra 2023. godine, a samo 12 dana kasnije, 9. januara 2024. godine, rodio im se sin. Biković odgaja svog naslednika daleko od očiju javnosti. Nije čak ni otkrio dečakovo ime, ali fanovi su sigurni da se beba zove Vasilije.

Danas, sa 38 godina, Biković je čovek koji je pronašao ravnotežu u svom životu. NJegova karijera slavnih nastavlja da ide uzlaznom putanjom – on ostaje jedan od najtraženijih glumaca. Ali sada, Miloš ima novi, veliki projekat u svom životu: očinstvo. On, koji je ranije govorio o svojoj spremnosti da žrtvuje glumu za porodicu, sada to kombinuje sa svojom novom ulogom.

Miloš je dugo tragao za sobom, doživljavajući intenzivne, ali kratkotrajne veze, sve dok nije upoznao čoveka sa kojim je shvatio šta znači biti ne samo par, već porodica. Biković je dokazao da čak i najpotvrđeniji neženja može postati uzoran otac.

Negativni komentari na mrežama

Glumac se nedavno našao u centru žestoke debate nakon svojih komentara o ženama. Krajem prošle jeseni, dao je intervju Madoni Mur. Tokom razgovora, umetnik je pokušao da razmotri savremene kontradikcije u očekivanjima žena - od sebe i od muškaraca.

„Ona radi od jutra do mraka, govoreći: 'Nećeš mi naređivati!' Ali s druge strane, deo nje kaže: 'Kako volim kada on zna šta hoće.' I ona je u ovom šizofrenom stanju, misleći da je slobodna. Ali to nije sloboda“, rekao je Miloš.

Po njegovom mišljenju, istinska sloboda počinje kada žena prestane da se luta između nametnutih stereotipa – da li je vođa ili domaćica, feministkinja ili „princeza“ – i napravi dosledan, svestan izbor, dogovarajući se sa partnerom o formatu veze.

Negativne reakcije na društvenim mrežama bile su trenutne. Kritičari su optužili glumca za seksizam i pojednostavljen pogled na složenu stvarnost. Međutim, drugi su Bikovičeve reči videli kao zdrav razum i pokušaj da zaštiti žene od ogromnog društvenog pritiska.

