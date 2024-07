VELIKA LJUBAV SLAVKA ŠTIMCA: Mnogi nisu znali da je voleo najlepšu ženu bivše Juge koja je doživela tragičnu sudbinu

Slavko Štimac nikada nije puno pričao o svom privatnom životu, a ko mu je bila velika prva ljubav javnost je saznala - slučajno!

Slavko Štimac je jedna od najvećih zvezda jugoslovenskog i srpskog filma. Karijera, koja traje više od pet decenija, svedoči o njegovom izuzetnom talentu, posvećenosti i ljubavi prema glumi. Bez obzira na sve uspehe, Štimac ostaje skroman, povučen, te detalje iz svoje privatnosti retko kada otkriva.

Ko je bila prva velika ljubav Slavka Štimca?

Međutim, sasvim slučajno publika je došla do ovog podatka a za sve je kriv ni manje ni više nego Slavkov kolega Ivan Jevtović. U emisiji kod Vesne Dedić "Balkanskom ulicom" on se prisetio detinjstva i momenta kada je odlučio da pobegne od kuće. Istoga dana upoznao je Štimca, a on ga je nešto kasnije predstavio svojoj devojci.

- Prvi put sam od kuće pobegao sa šest godina posle svađe sa bratom. Jednom ću sigurno da snimim film o tome. Sa Novog Beograda sam peške stigao na drugi kraj grada, do Kalenić pijace, gde su stanovali baba i deda, taj deo mi je bio poznat. A onda sam krenuo nazad, ali nisam želeo da se vratim kući, već da život nastavim samostalno - započeo je priču Ivan.

Slučajni susret sa Štimcem

Slavko ga je pozvao kod sebe u stan da jede, a nije mogao ni da nasluti ko će mu otvoriti vrata.

- Na Terazijama sam sreo Slavka Štimca, koji je primetio da lutam, pomislio je da sam još jedan mali "ganci" i pitao me je da li hoću da idem sa njim nešto da pojedemo. Budući da mi je bio idol pristao sam na to. Pre nego što smo seli u taksi napomenuo mi je da ćemo samo nakratko da svratimo kod njega i njegove devojke - ispričao je Jevtović u dahu i dodao:

- Pokucao je na vrata, otvorilo je strašilo, tačnije neka žena sa raščupanom kosom preko lica. Odmah je počela da viče na Slavka: "Kada ćeš da prestaneš da mi dovodiš svoje obožavaoce?" U jedan mah sklonila je sa očiju kosu i shvatio sam da je to Sonja Savić. Jeo sam viršle sa Sonjom i Štimcem i veće sreće za mene nije bilo. Ona je onda počela da me ispituje kako se zovem i prezivam i nekako došla do zaključka da sam Vladin sin. Holivudska priča zar ne - ispričao je Ivan, koji je sasvim slučajno publici tada otkrio ono što niko nije mogao ni da pretpostavi a to je da su Štimac i Sonja imali emotivnu vezu i da su živeli pod istim krovom.

