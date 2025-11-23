VELIKA TRANSFOMRACIJA LEJDI GAGE: Nakon što je otkrila da je doživela mentalni slom, potpuno promenila izgled (FOTO)

Lejdi Gaga se odlučila na drastičnu promenu izgleda.

Tridesetdevetogodišnja dobitnica Oskara viđena je u Parizu krajem nedelje sa crnom kosom dužom kosom uvijenom u blage talase. Ova nova boja je drastično odstupanje njene uobičajene platinasto plave kose.

Gaga je smelu frizuru uparila sa pastelno zelenim svilenim odelom, ispod koga joj se nazirao crni veš, a svemu je dodala i naočare za sunce.

Pevačica u Parizu pravi malu pauzu u okviru svetske turneje na kojoj je. Nakon što je završila evropski deo nastupa u subotu, spremna je da ode u Australiju na nekoliko decembarskih nastupa.

Foto: profimedia

Dramatična transformacija dolazi nakon što je Gaga otkrila mračnu stranu svog nastupa u filmu „Zvezda je rođena“, za koji je dobila Oskara.

Pevačica je priznala da je tokom snimanja bila pod dejstvom lekova i da je ubrzo nakon toga doživela „psihotični slom“, bacajući svetlo na intenzivne pritiske koji su stajali iza njenog uspona do superzvezde. Ali iza kulisa, Gaga kaže da se raspadala.

Nedelju dana nakon što je osvojila sedam nominacija za Gremi za svoj novi album „Mayhem“, pevačica je otvoreno govorila za Roling Stounm priznajući da joj se „psiha raspadala“ tokom snimanja filma.

- Snimala sam film „Zvezda je rođena“ na litijumu. Jednog dana sam otišla u bolnicu na psihijatrijsku negu. Morala sam da napravim pauzu. Nisam mogla ništa da uradim... Potpuno sam se srušila. Bilo je zaista strašno. Bilo je vreme kada sam mislila da ne mogu da se oporavim... Osećam se zaista srećno što sam živa. Znam da to možda zvuči dramatično, ali znamo kako ovo može da se završi - iskrena je bila Gaga.

Sada kaže da je konačn mir, ali i ljubav. Pevačica veliki deo svog oporavka pripisuje vereniku, preduzetniku Majklu Polanskom, koji je prvi put povezivan sa njom oko Nove godine 2019. godine.

- Zaljubljenost u nekoga ko mari za pravu mene napravila je veliku razliku - rekla je za Roling Stoun. Ali to samootkrivanje je zahtevalo trud.

Gaga sada sebe smatra „zdravom, celovitom osobom“, a njen najnoviji album objavljen u martu ove godine, Mayhem, proglašen je jednim od najboljih albuma u ​​njenoj karijeri. Nakon nastavka velikih uspona u karijeri, pevačica želi da se fokusira na porodicu:

- Biti mama je ono što najviše želim. I on će biti divan otac. Veoma smo uzbuđeni zbog toga. Ne želimo baš veliko venčanje, ali želimo da uživamo u njemu. Već se osećamo kao da smo u braku, tako da se to neće mnogo promeniti.

