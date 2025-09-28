Oglas
VENČALI SE SELENA GOMEZ I BENI BLANKO: Glumica blistala u cvetnoj venčanici i nosila buket koji mlade sve češće biraju (FOTO)

Selena Gomez je nakon godina propalih veza našla svoju sreću kraj Benija Blanka

1759041824_profimedia-1037641997.jpg
Foto: profimedia
Selena Gomez i Beni Blanko su se venčali

Nakon dve godine veze, pevačica i glumica (33) i muzički producent (37) venčali su se u Kaliforniji u subotu, 27. septembra.

Selena je objavila srećne vesti na Instagramu, podelivši nekoliko fotografija i snimaka sa venčanja i jednostavan natpis: „ 27.9.25. “.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Jedna fotografija prikazuje krupni plan Gomezinog jednostavnog buketa belog cveća, dok drugi ističe njene blistave burme. Mlada i mladoženja su za ovu priliku nosili Ralf Loren. Selenina venčanica je A kroja, gornji deo je ukrašen cvetnim detaljima i dramatično otvorenim leđima, dok je Blanko nosio crni smoking.

Gomez i Blanko su počeli da se zabavljaju u junu 2023. godine, godinama nakon što su sarađivali na singlu „I Can't Get Enough“ iz 2019. godine. Međutim, tek u decembru 2023. godine javno su potvrdili svoju vezu. Tog meseca, Gomez je potvrdila da se zabavlja sa muzičkim producentom nakon što je godinama bila sama. 

- Mislim da je zaista važno upoznati nekoga ko te poštuje - rekla je za „New Music Daily“ u februaru 2024.

- I mislim da je zaista lepo osloniti se na nekoga ko razume svet u kojem živim. Ali morala bih reći da se sa njim generalno osećam bezbedno, zaista je divno i da sam kroz to samo rasla, tako da je sjajno.

Blanko je nedavno izrazio želju da ima decu sa Gomez za „InStyle“ u junu, rekavši:

- Volim decu; volim da budem ujak. Želim da budem tata, ako Bog da. Samo sanjam i molim se svaki dan. 
 

