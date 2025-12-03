VERILA SE MAJLI SAJRUS: Nakon burnog razvoda od glumca, pevačica ponovo rekla "da"

Pevačica Majli Sajrus i bubnjar Maks Morando su se verili nakon četiri godine veze

Par je prvobitno pokrenuo glasine o veridbi kada su se zajedno prošetali crvenim tepihom na svetskoj premijeri filma „Avatar: Vatra i pepeo“ u ponedeljak u Los Anđelesu. Majli je bila važan deo premijere jer se njena pesma „Dream As One“ nalazi u filmu, a tom prilikom je sa javnosti podelila i lepe vesti.

Majli (33) i njen kolega muzičar (27) pozirali su zajedno fotografima, a impresivni dijamantski prsten je privukao svu pažnju, pa su odmah krenuli komentari o veridbi, što je Pejdž Siks i potvrdio.

Pevačica je za tu priliku izgledala elegantno u crnoj haljini bez bretela sa šljokicama, strukturiranim gornjim delom i suknjom sa nabranim šlepom, dok je Morando izgledao zgodno u klasičnom crnom odelu i beloj košulji sa kragnom.

Majli je vezu sa Maksom otpočela nakon razvoda od glumca Lijama Hemsvorta sa kojim je bila u braku od decembra 2018. do januara 2020. godine.

Ona retko kad u intervjuima govori o privatnom životu, poznato je samo da je za britanski Vog rekla da je počela da se zabavlja sa bubnjarem.

Morando je potom pratio Sajrus, za koju je producirao pesme, na dodelu Gremi nagrada 2024. godine, gde je osvojila nagradu za album godine i najbolji pop solo nastup za svoj hit „Flowers“.

