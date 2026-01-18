Oglas
"VIDELA SAM DIM, UZELA CREVO DA SPASIM KUĆU GOSPOĐI": Karleuša ispričala anegdotu - Viki i Ceca pravile kotlić, a ona mislila da gori kuća

Jelena Karleuša otkrila anegdotu: navodno je polila Cecu Ražnatović i Viki Miljković dok su pravile kotlić u dvorištu.

Muzička zvezda Jelena Karleuša otkrila je anegdotu u kojoj je, kako tvrdi, navodno polila vodom Cecu Ražnatović i Viki Miljković.

- Samo da ti kažem, Viki i ja smo nekada bile komšinice, sve do jednog dana dok nisam videla da se iz dvorišta njene kuće nešto dimi. Zvonila sam tada, pošto je ona bila sa dragom kumom s kojom ja ne pričam. Nije htela da otvori. Mislila sam da kuća gori i preko ograde sam upalila šmrk crevo, a one su pravile kotlić u dvorištu. Nisu htele da me otvore, videla me je na kameri, mislila je da ja dolazim. Uzela sam crevo da spasim kuću gospođi i polijem joj kotlić i dve gospođe. Nikada mi se nije zahvalila za dobru komšijsku nameru - rekla je Karleuša.

- Zamisli Viki i Cecu koje prave kotlić, a Jelena sa crevom - smejao se Desingerica.

- Zvonim da pomognem, dimi se, ne znam da u dvorištu prave, vidim da nije tu, ja crevo i preko ograde. Sve bih dala da se tada snimalo na drugoj strani šta su njih dve tada rekle, to bi bilo antologijski - rekla je Jelena u Pinkovim zvezdama.

Izgubila je mnoge prijatelje

Naime, Jelena Karleuša u prethodnoj 2025. godini izgubila je neke prijatelje. Ona je sad iskreno govorila o svom životu i otkrila da su joj mnogi sa kojima je bila bliska okrenuli leđa.

- Ja sam jedna od retkih ličnosti za koje i neprijatelji kažu da sam dobar čovek, samo ne znaju zašto su mi neprijatelji. Mnogo neprijatelja može da ima samo dobar čovek. Oni koji kalkulišu imaju puno prijatelja, ali ja ne mogu da budem prijatelj sa nekim ko je loš, ko nije na strani pravde. Ja sam izgubila decenijske prijatelje, ali maske su pale u zadnjih godinu dana - rekla je Jelena u "Novom jutru".

(Kurir)

