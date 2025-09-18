Oglas
VIKTORIJA BEKAM KAKVU NIKADA DO SADA NISMO VIDELI: Otvorila dušu u novom dokumentarcu, svima za oko zapala jedna stvar!

U novom dokumentarnom serijalu jednostavno nazvanom Viktorija Bekam, koji će 9. oktobra premijerno biti prikazan na Netfliksu, dizajnerka i bivša Spajsica otvorila je srce i dušu. U prvom objavljenom trejleru 51-godišnjakinja je pokazala i svoju duhovitiju stranu, šaleći se s Dejvidom i priznajući da je svesna utiska da u javnosti izgleda poput 'namrgođene krave'

1758181773_profimedia-1038123098.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Dokumentarac donosi ekskluzivan uvid u privatni i poslovni svet Viktorije Bekam, od vremena provedenih na pozornici sa Spice Girls gruupom do složenih izazova u pravljenju uspešne modne i bjuti kuće. U trejleru otkriva kako je oduvek 'očajnički želela da je ljudi vole', dok prijatelji i saradnici, poput Toma Forda i Eve Longorije, svedoče o njenim borbama s predrasudama koje su pratile njen prelazak iz pop muzike u visoku modu.

Poseban naglasak stavljen je na njenu modnu kuću, koja je godinama bila u finansijskim problemima. Viktorija otvoreno priznaje kako su dugovi bili milionski, dok Dejvid otkriva da ga je cela situacija 'užasno plašila'.

Porodica u prvom planu

Iako se u poslednje vreme mnogo govorilo o njenom narušenom odnosu sa sinom Bruklinom, Viktorija se odlučila uprkos svemu da ga prikaže u serijalu. U trejleru se pojavljuje na kratko fotografija Bruklina kao bebe, a kamere su zabeležile i njegovu prisutnost na Pariskoj Nedelji mode 2024. godine, kada je pomagao u brzinskom spremanju modne piste nakon oluje.

Uz Bruklina, u dokumentarcu će se pojaviti i druga dvojica sinova - Romeo i Kruz - u kadrovima vezanim uz Viktorijine modne revije, uključujući trenutke dok je Kruz isprobavao odelo za jednu od njih.

Smeh i emocije

Nakon što je gledaocima otkrila mekaniju stranu svog karaktera, trejler se završava toplom i komičnom scenom između supružnika. Dejvid je uverava da bi bio ponosan čak i kada bi napravila običan sendvič sa sirom i šunkom, na šta mu ona kroz smeh odgovara: 'Budimo iskreni, ni taj sendvič ne bih znala baš dobro da napravim.'

Nakon globalnog uspeha Dejvidovog dokumentarca "Beckham" prošle godine, očekuje se da će Viktorija Bekam ponovo privući veliku pažnju gledaoca širom planete - ali ovog puta kroz priču ispričanu iz ugla žene.

