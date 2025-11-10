Oglas
ZA NJOM JE LUDELA CELA JUGOSLAVIJA: Znate li o kome je reč? (FOTO)

NA sceni je gotovo pola veka, a već na početku karijere osvojila je srca publike širom Jugoslavije. NJene ploče prodavale su se u milionskim tiražima.

1762796503_116376_98778-20132-zorica-orig-orig_ig.jpg
Foto: Instagram printskrin/zoricabrunclik_arhiva
Zorica Brunclik odrasla je u nemaštini. Nakon razvoda roditelja, sa majkom i braćom preselila se u Smederevo. 

- U školi sam se trudila da budem dežurna u kantini kad god je za užinu bila pašteta sa hlebom, da mogu da pojedem nešto. Od prve dve zarade sam kupila samo pregršt razne hrane koje mi je porodica bila željna. Od prvog bakšiša sam majci u Zenici kupila zlatni prsten u vrednosti njene mesečne plate - prisetila se Zorica Brunclik za "Blic ženu".

Posle trnovitog početka, vinula se u zvezde. A sa tako velikom popularnošću dolazili su i problemi.

 

Svoje četvoro dece nije vaspitala da misle kako su posebni jer im je ona majka. Žive kao sav normalan svet. Pre Kemiša imala je dva braka i troje dece, sina Đorđa i ćerke Mariju i Miljanu, koje su samoinicijativno uzele Kemiševo prezime. Sa njim je dobila ćerku Zlatu.

- Moji bivši muževi su istovremeno prestali da vole i mene i našu decu. Kad gledam s ove distance, ima tu mnogo moje krivice. Bila sam mnogo popularna i izdržavala timove ljudi. Za njih sam bila fabrika za proizvodnju para i nisu ih zanimale moje potrebe i želje. Išla sam s turneje na turneju, a desilo mi se i da zbog premora padnem u nesvest na sceni.

 

Od tada, Zorica je promenila svoj imidž, a njena pink kosa postala je njen zaštitni znak.

Danas, njena ljubav sa Kemišom postala je stvar urbane legende, ali činjenica je da je njihova ljubav prosto nesalomiva.

