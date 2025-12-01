ZABORAVLJENA PRVA ŽENA DŽORDŽA KLUNIJA: Zavela još jednog holivudskog lepotana i blista u 67. godini! (FOTO)

Mnogi fanovi Džordža Klunija ne znaju da je on bio oženjen na početku karijere, i to poznatom glumicom. Nakon što se njihov brak raspao, ona je pronašla sreću pored još jednog kolege, a njihova ljubav traje i danas.

Poznato je da je Džordž Kluni bio zakleti neženja pre nego što je zaprosio današnju suprugu Amal, ali mnogi su zaboravili da glumac već ima jedan brak iza sebe.

On je krajem osamdesetih i početkom devedesetih kratko bio u braku s glumicom Talijom Balsam, a nakon nje je odlučio da se više nikad ne oženi, što je prekršio kad se zaljubio u libansko-britansku advokaticu.

Talija Balsam je ostala u glumi, iako nikad nije dostigla popularnost u kakvoj uživa Kluni, a i danas se povremeno pojavljuje na prestižnim događajima koji okupljaju slavne.

Nedavno je Talija u Njujorku prisustvovala specijalnoj projekciji filma "Nirnberg", gde je pozirala u društvu supruga i poznatog Džona Slaterija, s kojim je u braku skoro tri decenije.

Par se retko pojavljuje u javnosti, uglavnom samo u važnim prilikama kao što je projekcija novog Slaterijevog filma u Muzeju moderne umetnosti (MoMA), a ranije ove godine smo ih videli na jednom skupu na kom su prikupljana sredstva za pomoć napuštenim životinjama.

Talija Balsam i Džon Slateri su se venčali 1998. godine na havajskom ostrvu Kauai, a potom su dobili sina Harija.

Par živi mirno i povučeno u Njujorku, a imali su priliku da sarađuju na snimanju serije "Ljudi sa Menhnetna", u kojoj su igrali muža i ženu Rodžera i Monu Sterling.

Zaboravljeni brak s Klunijem

Talija Balsam potiče iz poznate glumačke porodice budući da joj je otac glumac Martin Balsam, majka glumica Džojs van Paten, a ovim poslom bavili su se i njen ujaci Tim van Paten Dik van Paten i tetka Pet van Paten.

Uprkos tome, retko smo je viđali u većim projektima, a nikad nije bila ni zvezda tabloida i ubladnom je vodila povučen život daleko od kamera.

Najviše pažnje je privlačila tokom ljubavi sa Džordžom Klunijem, koji se tada još uvek probijao u Holivudu, a venčali su se 1989. godine. Prilično ishitreno su stupili u brak: iznenada su seli u avion i otišli u Las Vegas kako bi se venčali u kapeli. Samo tri godine kasnije, Kluni je podneo zahtev za razvod.

– Ja sam verovatno – definitivno – bio neko ko tada nije trebalo da se oženi – priznao je kasnije Džordž. – Imam osećaj da nisam dao Taliji fer priliku. Ja sam odgovaran za propast tog braka.

– Rekao bih Taliji: "Reci mi koliko i šta misliš da je fer, napisaću ček. Neću da pregovaram". Umesto toga, platio sam advokatima 80.000. To me izluđuje – rekao je on.



Nakon što su se glumica i on razveli, Kluni je godinama pričao da bi voleo da bude tata jednog dana, ali da je priča o braku za njega završena.

– Neću se ponovo ženiti – rekao je u intervjuu čuvenoj novinarki Barbari Volters 1995. godine i naglasio da "nije mnogo dobar" u braku.

Ipak, glumac se predomislio i 2014. godine se oženioadvokaticom Amal Alamudin, s kojom danas ima sina Aleksandera i ćerku Elu.

