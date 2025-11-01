Zašto je Ceca izviždana i OTERANA sa bine u Makedoniji? Pogledajte SNIMAK (VIDEO)

SVETLANA Ceca Ražnatović sinoć je imala koncert u Severnoj Makedoniji koji je bio obeležen neplaniranim incidentom.
Ceca je ogrnula bugarsku zastavu na koncertu u Severnoj Makedoniji, a onda je izviždana i oterana sa bine.
Tokom nastupa, pevačica je greškom ogrnula bugarsku zastavu, što je izazvalo burnu reakciju publike.
Iako je očigledno bila nepromišljena, a ne zlonamerna, ova situacija je izazvala nezadovoljstvo među prisutnim Makedoncima, koji su počeli da joj zvižde i negoduju.
Iako se na snimku vidi da Ceca nije imala nikakvu lošu nameru, gnev publike nije mogao da se izbegne. Nakon što su usledili zvižduci, Ceca je bila zbunjena, a onda je reagovala povlačenjem sa bine i odlučila da prekine koncert.
NJena reakcija, povlačenje sa scene, mogla je biti znak želje da izbegne dalju eskalaciju situacije. Ovaj trenutak izazvao je tenzije, te se snimak munjevito proširio po mrežama.
