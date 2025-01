ZAŠTO JE MELANIJA NOSILA ŠEŠIR KOJI PREKRIVA OČI? U pitanju je moćan potez koji se viđa samo u visokom društvu

Šešir je u potpunosti ručno rađen, samo osam odsto šavova bilo je izrađeno uz pomoć mašine.

Melanija Tramp je na čuđenje svih gotovo sve vreme tokom inauguracije svog supruga Donalda Trampa u Vašingtonu skrivala lice ispod ogromnog šešira. Pitaju se mnogi zašto je to radila, dok njeno modno izdanje koje se uglavnom hvali, inspiriše bezbroj mimova na društvenim mrežama. Porede je i sa Majklom Džeksonom.Kako je izjavio prvi dizajner, šešir je danas "stigao sav smrskan" kada je otpremljen iz njegove kancelarije u Majamiju za NJujork.

“Izgledalo je kao da je stajao u snežnim nanosima nedelju dana, očigledno sam morao da se potrudim da to popravim, ali zapravo se nije moglo popraviti zbog konstrukcije", ispričao je kreator i opisao situaciju kao pomalo skandaloznu.

Stilista Melanije Tramp Herv Pjer doneo je prvoj dami SAD potpuno novi šešir.

"Imao je svog vozača, a Herv joj ga je ručno odneo nazad, kako bi umanjio sve druge katastrofe koje bi se mogle dogoditi. Nijedna druga ruka nije dotakla šešir, niti su ga druge oči videla pre nego što su ga Herv i prva dama primili".

Šešir je u potpunosti ručno rađen, samo osam odsto šavova bilo je izrađeno uz pomoć mašine.

Adam Lippes nije se ni sreo sa Melanijom Tramp, ali je naglasio da je za njega velika čast što je prva dama Amerike nosila njegovu kreaciju. "Odeću za gospođu Tramp kreirali su neki od najboljih američkih majstora i jako sam ponosan što takav rad pokazujem svetu".

Melanija Tramp nosila je sličan stajling i na proslavi mature svog sina Barona Trampa prošle godine, ali i 2019. kada se srela sa pokojnom kraljicom Elizabetom II.

Melaniju porede sa stajlingom Majkla Džeksona u spotu "Smooth Criminal" i McDonald's Hamburglar. "Pa hvala Bogu da smo konačno shvatili gde je Karmen Sandijego", aludiraju na prepoznatljivu odeću tog lika.

"Izgleda kao gangster", "Poručuje - nemojte se kačiti sa mnom", "Previše poslovno", "Ko je taj tip pored Donalda Trampa?", "Izgleda tmurno, kao da je pošla na sahranu, Bože, oprosti mi", ovako komentarišu njen autfit.

Međutim, mnogi je i hvale i slave što se vratila jer je smatraju modnom kraljicom pa ističu da je izgledala veoma moćno.

Šta bi tamna boja stajlinga i šešir preko lica koji je bio pravi problem kada je muž hteo da je poljubi mogli zapravo da ukažu?

"Ovaj pogled vidim kao njen način stvaranja udaljenosti, fizički i simbolički. Ona signalizira nevoljnost i nelagodu zbog reflektora. Odabirom tamne, gotovo sumorne palete boja, odbacila je tradicionalne meke, gostoljubive tonove koji se često povezuju sa prvim damama, i ostavila utisak autoriteta i hladne suzdržanosti.

Tamne nijanse takođe su povezane s ozbiljnošću, formalnošću, pa čak i tugovanjem, što postavlja pitanje: je li ovo bila sahrana, odraz lične borbe ili jednostavno strateški izbor za promociju moći i kontrole?

Šeširi, naročlito oni sa širokim obodom, stvaraju fizičku barijeru, štiteći onoga ko ih nosi od direktnog angažmana. To je moćan potez koji se često viđa u visokom društvu i kraljevskoj modi, gde dodaci nisu samo ukrasni, već služe svrsi", smatra stilistkinja Oriona Rob, piše Metro.

Melanija Tramp imala je problem da zadrži šešir na glavi zbog vetra, možda se pribojavala da ne ostane bez tog detalja, kada je već prvi bio oštećen, svesna koliko je taj asesoar osetljiv, možda je imala još neki peh koji krije od javnosti, a u retkim momentima kada je fotografisano njeno lice, videlo se da ponosno nosi svoje bore.

Od 1993. i inauguracije Bila Klintona kada se njegova supruga Hilari Klinton pojavila sa šeširom, naredne prve dame nisu nosile ovaj detalj na tom događaju.

Melanija koja rado nosi i modele evropskih modnih kuća, ovaj put dala je prednost američkim dizajnerima i to onim koji ipak nisu najpoznatiji a koje će današnji dan verovatno (dodatno) proslaviti.

Prvu dame Amerike je na podu Kapitola čekao poseban simbol, FLOTUS (First Lady od the US), kako bi znala koje mesto treba da zauzme. To označava završne korake protokola pre početka ceremonije. Pojavio se i njen novi profil na insatgramu, za sada ne prati Donalda Trampa.

Suprug ju je nakon inauguracije uhvatio za rame, dok se Baron Tramp pozdravio sa Kamalom haris i Džoom Bajdenom. Zabeležen je i pozdrav Bila Klintona i Džareda Kušnera, supruga Ivanke Tramp.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU