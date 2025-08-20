Oglas
Zašto se jedna od naših najlepših glumica 3 puta OŠIŠALA "NA ĆELAVO": Muke - ne dao Bog nikome

"IMALA sam sukob sa sopstvenom spoljašnošću."

Foto: RTS printskrin, GROK
Glumica Srna Lango svoju karijeru započela je ulogom u popularnoj seriji "Srećni ljudi", gde je pažnja publike često bila usmerena na njen fizički izgled. I zbog toga, ali i zbog činjenice da potiče iz poznate porodice, glumici je dugo trebalo da prevaziđe predrasude i dokaže svoj talenat.

- Pomislila sam da sam banalna, nedovoljna, jeftina spodoba… Tada su počeli da mi se dive, ali važno im je bilo samo da kažu da sam lepa. Za šest godina, od 11. do 17. godine, osim tih komentara, ništa nisam čula – a pritom su to govorili mama i tata. Ništa nisam postigla, a radila sam do iscrpljenosti… Imala sam sukob sa sopstvenom spoljašnošću, čak sam tri puta obrijala glavu na ćelavo - iskreno je izjavila Srna Lango za Hajp.

 

O popularnosti

Budući da je godinama pred kamerama, čini se da su joj postale prirodno stanište, a glumica je u razgovoru za TV Ekran otvoreno govorila o svim izazovima glumačkog posla i javnog života.

- Niti se borim protiv, niti mi prija, niti je deo mog dana. Cela ta stvar bi zbilja morala da bude samo eventualna posledica sadržaja kojim se bavimo, ne cilj. Ne sudim, samo me zbunjuje potreba da popularnost bude profesija. Posledično i rastužuje. Treba raditi, kopati, rudariti po smislu, sebi, učiti... Stvarati. Ostalo nisam sigurna da je mnogo mudar cilj. A što se mojih izbora i života tiče, sve je kako treba da bude. Da je trebalo drugačije, bilo bi drugačije - rekla je.

 

Sin pošao stopama roditelja

Glumica je majka dvojice sinova, a njen mlađi naslednik, Pavle Mensur, krenuo je putem poznatih roditelja i već se pojavljuje u brojnim domaćim filmskim i serijskim ostvarenjima.

 

