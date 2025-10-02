ZAVELA MILIJARDERA, PA PROŠLA KROZ PAKAO RAZVODA: Prelepa Ruskinja u 44. godini rodila peto dete još jednom bogatašu

Kada se Daša Žukova razvela od Romana Abramoviča, svi su pomislili da bogatijeg od njega neće naći, ali ona je uspela - već godinama je u srećnom braku sa grčkim milijarderom

Daša Žukova je poznata kao istaknuta poslovna žena, filantrop i uticajna ličnost u svetu savremene umetnosti. Godine 2008. osnovala je Muzej savremene umetnosti „Garaža“ u Moskvi. Ali Dašin lični život je tema o kojem se raspreda u visokim krugovima.

Nekoliko godina bila je udata za milijardera Romana Abramovičai rodila mu dvoje dece. Kada se brak raspao, nije tugovala– udala se za drugog milijardera, Grka Stavrosa Niarhosa.

Putovanje od Moskve do Londona preko SAD

Daša Žukova je rođena 8. juna 1981. godine u Moskvi. NJena majka, Elena Žukova, bila je mikrobiolog po obrazovanju, a njen otac, Aleksandar Rabkin, bio je jedan od osnivača jedne od najvećih transportnih kompanija u Odesi, Sintez Oil, specijalizovane za transport nafte i naftnih derivata. Nakon venčanja, Aleksandar je uzeo prezime svoje supruge. Kada je Daša imala samo tri godine, njeni roditelji su se razveli. NJena majka je dobila ponudu za posao u Sjedinjenim Državama i tamo se preselila sa ćerkom. Prvo su se nastanile u Hjustonu, a zatim u Los Anđeles. Kao tinejdžerka, Daša je pohađala jevrejsku školu, jer je njena majka bila praktikujuća Jevrejka.

Nakon završetka srednje škole, Darija se upisala na Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari, gde je studirala slavistiku i književnost. Dok je studirala, delila je stan sa dvanaest cimera i radila honorarno u tržnom centru. Žukova je svoju prvu zaradu potrošila na cipele. Kasnije se, na očev poziv, preselila u London. U britanskoj prestonici počela je da studira naturopatsku medicinu na fakultetu, ali nije završila kurs.

Rani uspesi u poslu

Sa 25 godina, Daša Žukova je, zajedno sa svojom prijateljicom Kristinom Tan (ćerkom milijardera Dejvida Tana), osnovala modni brend Kova & T. NJegove kolekcije, koje se odlikuju minimalističkim krojevima i prirodnim materijalima, brzo su stekle popularnost. U roku od godinu dana, brend je bio dostupan u više od 80 prodavnica širom sveta, a među njegovim obožavaocima bile su poznate ličnosti poput sestara Olsen, Miše Barton i manekenke Kejt Mos.

Uprkos uspehu, Daša je ubrzo predala kontrolu Kristini, izgubivši interesovanje za projekat. Zatim je neko vreme eksperimentisala sa raznim aktivnostima, uključujući suautorstvo veb stranice Spletnik i dobrotvorni rad.

Sudbonosni susret sa Romanom Abranovičem

Godine 2005, na zabavi u Barseloni, Dašin otac ju je upoznao sa Romanom Abramovičem. Uprkos razlici u godinama od 14 godina, postali su bliski. Abramovič je zbog Daše ostavio suprugu sa kojom je bio u braku 17 godina, sa kojom je imao petoro dece.

Tokom njegovog razvoda, Abramović je izgubio polovinu svoje imovine, što je podstaklo glasine o njegovom nevoljstvu da se oženi Dašom. Ipak, par se zvanično venčao 2008. godine.

Iste godine, Darija je osnovala Fondaciju Iris, fondaciju za podršku umetnosti. Zahvaljujući ovoj fondaciji i Abramovičevom finansiranju, osnovan je Centar za savremenu umetnost „Garaža“. Postao je važna platforma za izložbe i promociju savremenih umetnika u Rusiji. Muzej je počeo kao prostor u Bahmetevskoj garaži, po kojoj je i dobio ime.

Prvi eksponat bila je skulptura švajcarskog majstora Alberta Đakometija vredna 14 miliona dolara, poklon Abramoviča. Muzej se kasnije preselio u Park Gorkog, zadržavši ime. Godine 2009, par je dobio sina Arona, a 2013. ćerku Liju. Delovali su kao savršena porodica: putovali su u luksuzna odmarališta i prisustvovali društvenim događajima, a pratili su ih paparaci.

NJihovo omiljeno mesto za odmor bilo je ostrvo Sen Bart na Karibima, gde su okupljali prijatelje. Za svoja morska putovanja koristili su jahtu Eklips 4, izgrađenu za Abramoviča 2010. godine i procenjenu na čak milijardu dolara.

Dramatični razvod

Od 2009. do 2015. godine, mediji su širili glasine o raskidu. Veza je doživljavala krize, skandale i inkriminišuće materijale. Roman je 2010. godine proslavio rođendan Igora Krutoja u Jurmali sa sinom Arkadijem i devojkom Tatjanom Djačenko, dok je Daša bila na odmoru u Sen Tropeu.

Ovo je izazvalo uzbuđenje i mnogi su pomislili da je to kraj. Ali par se ubrzo pojavio zajedno na zvaničnim događajima. Godine 2017, nakon 10 godina braka, objavili su razvod. Daša je dobila tri vile u SAD i održavala prijateljske veze sa Abramovičem.

Novo poglavlje sa grčkim milijarderom

Nakon njihovog raskida, Daša je brzo pronašla partnera u Stavrosu Niarkosu, grčkom tajkunu i bratu njene dugogodišnje prijateljice Evgenije Niarkos. Stavros je upravo raskinuo veridbu sa manekenkom Džesikom Hart, a njihovo zajedničko interesovanje za umetnost ih je zbližilo. U jesen 2019. godine, imali su raskošno venčanje, a među gostima su bili Orlando Blum i Keti Peri.

Godine 2021, dobili su sina, Filipa, Stavrosovo prvo dete. Krajem 2023. godine, Daša je ponovo zatrudnela, a u julu 2024. godine rodila je ćerku.

Nedavno je objavljeno da je rodila svoje peto dete, dečaka po imenu Aleksandar. Ova vest je bila šokantna, s obzirom na to da je nedavno ostala trudna sa svojim četvrtim detetom.

Obožavaoci se dive Dašinoj prirodnoj lepoti, primećujući odsustvo bilo kakvih znakova plastične hirurgije. Vitka je: visoka 171 cm, teška oko 58 kg. Tajne njene figure su tenis, joga i trčanje.

Dok je Darija Žukova pronašla sreću i osnovala novu porodicu, Roman Abramovič, čije se neto bogatstvo procenjuje na 9,7 milijardi dolara, ostaje neženja.

(Stil)

