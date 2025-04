ZAVEO JE ŠER, MIŠEL FAJFER I SINDI KRAFORD, A KADA GA JE ONA OSTAVILA PAO JE NA KOLENA: Životna priča Val Kilmera koji se do kraja borio kao lav

Bio je zavodnik i neverovatno talentovan glumac.

Jedan od najvećih holivudski zavodnika svih vremena Val Kilmer bio je sinonim za pravog džentlmena koji je svojom šarmantnošću osvajao najlepše dame. Opaka bolest mu je postavile ozbiljne prepreke u životu, ali on se do kraj života borio i nadao novim ulogama i uspesima. Sa neodoljivim izgledom i harizmatičnim prisustvom, Kilmer je ostvario brojne uspehe tokom svoje dugogodišnje karijere, posebno osamdesetih i devedesetih. A ,definitivno, ostvarenje koje je obeležilo njegovu glumači opus jeste sada već kultni film "Top gan".

Osim toga, briljirao je u filmskim hitovima poput: "Willow", "The Doors", "Tombstone" i "Batman Forever".

Nikada nije skidao svoj vragolasti osmeh sa lica, a iako je zbog bolesti i godina izgubio izgled koji mu je ranije osiguravao glavne uloge u filmovima i žensku naklonost, njegova pozitivna energija i dalje je bila zarazna.

Glumac se dugo borio s rakom grla, ali nije klonuo, već je sve opisao u svojim memoarima ''I'm Your Huckleberry''. U tim redovima ispričao je mnogo toga o svom životu, ali i o borbi s bolešću, kako bi i druge ljude motivisao da se ne predaju.

Val se rodio 1959. u Los Anđelesu. Iako potiče iz Kalifornije, njegovi roditelji nisu imali veze s industrijom zabave, ali on se već u srednjoj školi zaljubio u glumu. Počeo je da glumi u predstavama s prijateljem Kevinom Spejsijem, a kasnije je upisao jedan od najpoznatijih američkih konzervatorijuma, Džulijard, gde je bio najmlađi polaznik dramske sekcije.

Zbog školovanja se preselio u NJujork, a tamo je počeo ozbiljno da se bavi pozorišnom glumom. Ali njegov talenat prepoznali su agenti i producenti, pa je ubrzo dobio ulogu u špijunskoj komediji "Top Secret''. Holivud se zaljubio u njega 1986. nakon što je tumačio sporednu ulogu u filmu ''Top Gun'', ali činilo se da neće dobiti priliku da bude glavni glumac. Sve se to promenilo 1991. kada je napokon dobio glavnu ulogu u filmu o bendu ''The Doors'' u kojem je odigrao pokojnog muzičara Džima Morisona. Dok je bio aktivan, Kilmer nije voleo da priča o privatnom životu. U glumačkim krugovima šuškalo se da je veliki zavodnik, ali on u svojoj knjizi tvrdi suprotno.

Za sebe kaže da je nepopravljivi romantik i da ga je jedan raskid gotovo uništio. Voleo je Sindi Krafrod, Šer i Mišel Fajfer, ali raskid veze sa glumicom Deril Hanom bacio ga je na kolena.

– Bog zna da mi je srce bilo slomljeno mnogo puta. Ali znao sam da je volim celim srcem i da bih je voleo do kraja života da mi je dopustila – napisao je u svojoj knjizi.

Za razliku od Deril Hane, situacija s pop-divom Šer, s kojom je bio u vezi nekoliko godina, bila je potpuno drugačija.

– Nisam želeo da je upoznam. Nije mi bila uopšte zanimljiva, činila mi se kao dosadna osoba koja je stalno u tabloidima – pisao je Kilmer.

– Ali kada sam je ipak upoznao, shvatio sam da je jedna od najzabavnijih osoba na svetu. Bili smo u vezi više od godinu dana s prekidima, dok nismo odlučili da bi za nas najbolje bilo da ostanemo samo prijatelji.

A prijatelj je ostao i s glumicom Anđelinom Džoli u koju se beskrajno zaljubio, ali ona nije bila preterano zainteresovana za njega. Upoznali su se i sprijateljili na snimanju filma ''Alexander'' 2004. Kilmer tvrdi da je jedva čekao scenu u kojoj će je poljubiti, ali Džoli nije uzvraćala osećanja. Bio joj je velika podrška dok se njena majka borila s rakom, ali nikada nije smatrala da je nešto više od prijatelja. Nakon snimanja filma više se nisu ni družili, a Džoli je ubrzo započela vezu s Bredom Pitom.

Sa glumciom Džoan Voli dobio je sina Džeka koji je krenuo stopama poznatih roditelja.

- Zanimljivo je što su me ljudi kao klinca stalno pitali: 'Da li želiš da radiš isto što i tvoji roditelji?' I ja sam uvek govorio da ne želim, valjda zato što sam bio tvrdoglav i želeo sam neke druge stvari. U međuvremenu sam razumeo šta je to čime se moji roditelji bave celog svog života i stvorio svoj pogled na glumu koju sam mnogo zavoleo - zaključio je zgodni dasa za kojeg kažu da je očeva kopija.

A onda je najveći srcelomac osamdesetih u svojim memoarima priznao da nije imao devojku već 20 godina. Kako se sada poslednjih par godina negde pojavljivo nije otkrivao mnogo so svom ličnom životu pa se ne zna da li je sa nekom ženom bio u vezi.

Bitku s rakom grla preživeo je uz pomoć prijatelja od kojih se zbog finansijskih problema udaljio, a dijagnozu je otkrio glumac Majkl Daglas.

– Razlog zbog kojeg Vala Kilmera već duže vreme nema u javnosti jeste to što ima rak, istu vrstu raka koju sam ja uspešno pobedio – rekao je glumac. Kilmer je tada to opovrgnuo i govorio da ima nekakvu oteklinu na vratu koja mu otežava disanje. Naime, negde oko 2015. zbog loših investicija Val je ostao bez novca, pa se povukao u kolibu u Malibuu gde su mu jedini prijatelji bili poštar i lokalni prodavac. Svideo mu se imidž propalice s plaže, ali život mu je ubrzo postao noćna mora.

– Počeo sam da iskašljavam krvne ugruške, bio sam siguran da umirem – opisao je glumac prve simptome. Pozvao je hitnu pomoć pa se pužući odvukao do puta da ga kola hitne pomoći mogu pokupiti. Iako mu vera koju su mu usadili roditelji ne dopušta lečenje, na nagovor bivše devojke, pevačice Šer, podvrgnuo se hemoterapiji nakon što su mu zbog bolesti natekli jezik i limfne žlezde, te nije mogao da govori.

Šer je čak tada dogovorila da se leči na čuvenoj medicinskoj školi "David Geffen", gde je dva meseca bio podvrgnut hemoterapiji i zračenju. Nakon toga, živeo je u raskošnoj kući za goste pevačice u Malibuu, pišući u svojoj knjizi: "Jednom kada Šer nađe put u tvojoj glavi i srcu, ona nikada ne odlazi".

Napisao je u svojoj autobiografiji "I'm Your Huckleberry" da je kobnog jutra mislio da će umreti, nakon čega mu je urađena hitna traheotomija.

Procedura je podrazumevala rez na prednjem delu njegovog vrata, kao i na dušniku, čije ožiljke Val prekriva maramama. Val je rekao: "Imao sam rak grla. Nakon lečenja izgubio sam glas. LJudi oko mene se bore da me razumeju dok govorim. Ali uprkos svemu tome, i dalje osećam da sam ista osoba".

Pošto se našao na crnoj listi Holivuda, Val je bio primoran da istupi pred šefovima u nastavku filma sa Tomom Kruzom.

On je tvrdio: "Tom je bio Maverik, ali Maverikov neprijatelj je bio Iceman. NJih dvojica su išli zajedno kao so i biber. Nije važno što me producenti nisu kontaktirali. Kao što su The Temptations pevali 'Ain't too proud to beg'".

Britanska kompanija za veštačku inteligenciju (AI) ponovo je kreirala glas glumca – sa neverovatno realističnim rezultatima, koristeći Kilmerove glasovne snimke tokom čitave njegove karijere.

Val taj isti alat he posle mogao da koristi i u privatnom životu, kako bi mu pomogao u komunikaciji, umesto da se oslanja na uređaj uz pomoć kojeg priča.

Val Kilmer umro je u 65. godini 1. aprila 2025. godine od posledica upale pluća, potvrdila je njegova ćerka. I dok će ga mnogi sećati kao jednog od najvećih zavodnika koji se ikada pojavio u svetu filma, drugi će se sećati njegovog izgleda pred smrt, koji je bio uzrokovan dugodišnjim borbama sa rakom grla i upalom pluća.

