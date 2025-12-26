ZAVEO KRALJICU KADA JE BILA KLINKA, VARAO JE CELOG ŽIVOTA: Otišao od trudne žene da bi živeo raskalašan život, mediji pratili svaki njegov korak

"Šta će biti ako se kraljica Engleske razvede?" bilo je pitanje koje je opsedalo štampu mesecima.

"Omlet izgleda ukusno, ali još jebolja lepa Pet". Princ Filip se našalio, Pet je prasnula u smeh, i tako su zajedno dočekali zoru. Bio je početak jeseni 1948. godine, a prinčeva žena, Elizabeta, očekivala je njihovo prvo zajedničko dete. Ova priča je izazvala veliku uzbunu i više puta je naterala kralja Engleske da se zapita: da li je njegova ćerka prebrzo izabrala muža? Naizgled savršen brak ovo dvoje - vojvode od Edinburga i Elizabete II - bio je, u stvari, pun pukotina.

Zgodni mladić iz grčke kraljevske porodice bio je siromašan kao crkveni miš. „Filip će se probit svojim izgledom, videćete“, govorili su uz smeh oni koji su ga poznavali. U stvarnosti, možda nikada ne bi postao vojvoda od Edinburga, a možda bi završio sa običnom glumicom Helen Kordej.

Upoznali su se kao deca na jugu Francuske. Elen je bila četiri godine starija od Filipa, i upravo su njeni roditelji pomogli porodici princa Andreje od Grčke neposredno nakon njihovog bekstva iz pobunjeničkog kraljevstva. Dečje prijateljstvo preraslo je u prvu ljubav, a mladi Filip je bio spreman da prizna... Međutim, njegov razumni ujak, koji je preuzeo na sebe brigu o mladom princu, poslao ga je u dečačku školu.

„Prerano je da razmišljaš o takvim sitnicama“, rekao je dobrodušno.

U stvari, Luis Mauntbaten je savršeno dobro znao da lepa Helen nije bila ravna njegovom nećaku. Da, među njima se razvilo romantično osećanje, ali život je bio mnogo komplikovaniji. Kada je Helen došla da poseti Filipa u školi Gordonstoun, njegov ujak se iskreno zabrinuo. Srećom po njega, sam život se umešao. Zaljubljeni, odrasli Filip je već bio spreman da zaprosi Helen kada ga je ona bukvalno zapanjila.

„Volim nekog drugog, dragi moj Adonise“, rekla je Helen (često su se zvali imenima iz grčkih mitova). „Udajem se za Vilijama Kirbija.“

Slomila mu je srce. Ali on je našao snage da joj oprosti i postane kum njenoj deci. Možda su to njegova deca? O, ne, žestoko je insistirala Helen. NJen sin je rekao isto: Princ Filip nema ništa sa tim!

Ženidba sa naslednikom engleskog prestola odmah je rešila sve Filipove materijalne probleme, ali je dodala i druge — morao je da ih ispuni. Morao je da ispunjava brojne ceremonijalne dužnosti, da prati Elizabetu svuda, sve vreme ostajući u pozadini. Izgleda da integracija u porodicu nije išla dobro. Godine 1948, kada je prestolonaslednica očekivala dete (princa Čarlsa), dozvolio je sebi da se zanese...

Zvala se Pet Kirkvud i nastupala je u muzičkim komedijama. Upečatljiva brineta blistala je na londonskoj sceni i zabavljala se sa Baronom Nehumom. Kada se Filip zainteresovao za nju, Baron je lično doveo princa u Petinu garderobu i upoznao ih.

On je zbijao šale, a ona se od srca smejala. Posle susreta, igrali su u klubu, a zatim su otišli ​​u Patin stan, gde su zajedno u tiganju ispržali začinjeni omlet. Mirisi su se širili kućom, a njih dvoje su se gledali, ne mogući da se otrgnu. Taj izlazak sunca bio je trajna uspomena za oboje, ali je Pat insistirala u godinama koje su usledile: ništa se nije dogodilo između njih! Pa šta ako je to bio omlet?

Idealan brak se nikada nije ostvario. Pričalo se da je Filip imao afere sa raznim ženama, uključujući Dafne di Morije i An Masi, vojvotkinju od Aberkorna i groficu od Vestmorlanda. Tokom života svog tasta, kralja Džordža, princ je održavao diskretnije ponašanje. Ali kada je kralj umro i Elizabeta stupila na presto, Filip je shvatio da je novi izazov biti pod kontrolom svoje žene bio izvan njegovih mogućnosti.

NJihova neslaganja su postajala sve češća. Došlo je do toga da je 1956. godine krenuo na višemesečno putovanje preko mora. Propustio je sinovljev osmi rođendan i godišnjicu braka (iako je ženi poslao fotografije iguana u zagrljaju i bele ruže), a štampa je željno raspravljala o detaljima zabava na prinčevoj jahti.

Tvrdilo se da je jahta „Britanija“ redovno organizovala neverovatne zabave, kojima su prisustvovale najlepše žene iz luke u koju je brod pristao. Filip je proslavio Božić bez porodice, ali okružen prijateljima, što je izazvalo brojne glasine: da li bi se kraljica razvela? Da li bi princ Filip sada bio sam? Epizoda sa jahtom je takođe lepo prikazana u seriji "Kruna"!

Tenzije su rasle. Elizabeta — kao i uvek! — nije komentarisala ponašanje svog muža. Ali incident je svakako narušio prinčev ugled. Bilo je potrebno mnogo snage volje da se njih dvoje izvuku. NJihov susret 1957. godine odigrao se pod budnim okom javnosti, pod kamerama. Elizabeta se osmehnula kao da se ništa nije dogodilo. Princ je nosio kravatu sa srcima oko vrata, što je odmah primećeno... Signalizirali su jedno drugom i svima ostalima — pomirenje! Eto ga!

Uprkos pukotinama u njihovom braku, ostali su zajedno do samog kraja. „On je jedini koji je istinski može razveseliti“, rekli su poznanici. „Filip se odavno smirio“, uveravali su prinčevi prijatelji. „Elizabeta mu je sve oprostila jer je znala da je ona jedina žena do koje mu je stalo“, pisali su kraljevski reporteri.

(Stil)

BONUS VIDEO: