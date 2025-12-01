ŽIVOTNA PRIČA POSLEDNJE MIS JUGOSVLAVIJE: Ceca joj ukrala hit, udala se za moćnika pa doživela šok skandal o kojem je cela Srbija pričala

Zanimljivi detalji iz života Slavice Tripunović nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Na estradi je bila upamćena po specifičnoj energiji, hrabrom stilu i neospornoj harizmi. Slavica Tripunović, široj publici poznata kao Dajana, poslednja je mis SFRJ i žena čiji životni put obuhvata muziku, modu, porodične izazove, ali i skandale koji su je pratili godinama kasnije.

Rođena je u Borovom Selu sredinom sedamdesetih godina, a titula misice donela joj je vrtoglav start karijere. U svet muzike kročila je 1992. godine, zahvaljujući prepoznatljivom glasu i upečatljivom scenskom nastupu. Ubrzo je nanizala hitove i postala jedno od zapaženijih lica devedesetih godina na estradi.

Nakon što je stekla slavu na Balkanu, Dajana se preselila u Pariz gde se okušala i u svetu televizije. Tamo je sarađivala sa brojnim modnim stručnjacima, među kojima se posebno izdvaja saradnja sa legendarnim Žan-Polom Gotjeom. Moda ju je oduvek privlačila, pa se u tom periodu potpuno posvetila kreativnom izražavanju i novim izazovima.

Porodični život i poslovni zaokret

Sa Vladanom Uroševićem bila je u vezi 11 godina, a kruna njihove ljubavi je sin Aleksa. Upravo majčinstvo promenilo je tok njenog života – usporila je tempo, okrenula se porodici i novim poslovnim idejama.

"Od 18. godine sam u medijima, putovala sam, radila privatne poslove… Sve želje sam sebi ostvarila. Aleksu sam dobila posle tridesete i tada sam se smirila", ispričala je jednom prilikom.

Otvorila je kozmetičko-frizerski salon, a kasnije pokrenula još jedan biznis. Iako je pevanje ostalo deo njenog života, nastupi su postali ređi, uglavnom u inostranstvu i u elitnim klubovima.

Zdravlje, operacije i brak u Kanadi

Godinama su mediji pisali o njenoj borbi sa rakom grlića materice, o estetskim intervencijama, ali i o udaji 2013. godine za biznismena iz Kanade, koji joj je, prema navodima medija, obezbedio luksuzan stan.

Najveći skandal – hapšenje zbog sumnje na elitnu prostituciju

Najdramatičniji momenat u njenoj karijeri desio se pre dve godine, kada je uhapšena u velikoj akciji policije usmerenoj na suzbijanje elitne prostitucije. Vest je odjeknula u svim medijima i označila jednu od najtežih faza u njenom životu.

Dajana je tokom uspešnih godina bila u dobrim odnosima sa mnogim koleginicama. Malo je poznato da je Ceci Ražnatović poklonila pesmu "Vazduh koji dišem", koju je prvobitno sama snimila 1993. godine.

"Pesma u mom izvođenju nije prošla, ali bila je suviše dobra da bi ostala neprimećena. Od srca sam je poklonila Ceci, verujući da će kod nje zaživeti", ispričala je Dajana.

Ceca je kasnije potvrdila da joj se numera dopala toliko da je zamolila Marinu Tucaković i Futua da je prepeva — i pesma je postala jedan od zapaženijih hitova tog vremena.

Iako je javnost i dalje prati kroz prisustvo u medijima i povremene nastupe, Dajana danas živi mirnijim tempom. Bavi se biznisom u oblasti lepote, uživa u privatnosti i posvećuje se porodici, dok muzika ostaje njen večiti pratilac — možda tiha, ali nikada u potpunosti utišana.

