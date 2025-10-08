ŽIVOTNI MOTO ZDRAVKA ŠOTRE ZBOG KOJEG JE DOŽIVEO POZNE GODINE: Ove reči danas mora svako da zapamti!

Zdravko Šotra preminuo je sinoć u svom domu, okružen porodicom, a iza njega je ostala dugogodišnja karijera o kojoj će se decenijama pričati

Zdravko Šotra preminuo je sinoć u svome domu, u dobi od 92. godine.

Ovaj slavni režiser i scenarista je umeo da kaže: "Ja bih i dalje rintao, ali me sramota godina."

Verovao je da čovek mora da radi ono što voli i da u to uloži čitavog sebe. Njegovo životno načelo može se sažeti u rečenici:

„Treba raditi ono što voliš i davati sebe do kraja, jer samo tako nešto vredi.“

Kroz svoju bogatu karijeru, Šotra je uvek isticao da umetnost nema smisla bez istine i emocije. U svakom kadru, svakoj rečenici i svakom liku tražio je ono ljudsko, iskreno i prepoznatljivo. Smatrao je da se istina ne sme žrtvovati zarad efekta, jer samo istinito delo može da dotakne gledaoca i preživi vreme.

„U svemu tražim istinu – u glumi, u kadru, u čoveku“, govorio je, objašnjavajući da su iskrenost i posvećenost temelji svakog stvaralaštva, ali i svakog smislenog života.

Zdravko Šotra je karijeru započeo kao režiser u televiziji i pozorištu, nakon što je završio Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu (danas FDU), na odseku filmske i televizijske režije.

U početku je radio kao asistent režije, a zatim i kao režiser u Radio-televiziji Beograd, gde je stekao prve veće iskustva. Tokom 1960-ih i 1970-ih godina režirao je brojne televizijske drame, adaptacije književnih dela i pozorišne predstave, po kojima je postao poznat.

Širu popularnost stekao je kada je počeo da snima televizijske serije i filmove koji su se duboko urezali u kolektivno sećanje — među njima su Više od igre, Bolji život, Srećni ljudi, Zona Zamfirova, Ivkova slava i mnogi drugi.

Od samog početka karijere vodila ga je želja da priča priče o običnim ljudima, sa emocijom i toplinom, što je postalo njegov prepoznatljiv pečat.

