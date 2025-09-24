Oglas
"ZNALA JE KROZ KOJI PAKAO PROLAZIM": Karleuša konačno progovorila o sukobu sa Marijom - jednu stvar nije mogla da joj oprosti

Karleuša otkrila zašto ne priča sa Marijom Šerifović

1758696335_1696453684_Marija-Serifovic-i-Jelena-Karleusa-foto-ATA-images.jpg
Foto: Ataimages.rs
Pop zvezda Jelena Karleuša je s koleginicom Marijom Šerifović negovala višegodišnje prijateljstvo, a sada je prvi put otvoreno, bez dlake na jeziku, progovorila o krahu istog.

Karleuša je gostujući u emisiji "Amidži šou" na Pinku priznala zbog čega je na prijateljstvo sa Šerifovićevom stavila tačku.

Zašto Marija i Jelena ne govore

- Nisam se čula sa njom. Iskreno ću reći... Izdala sam dva albuma i videla sam da je Marija, koju sam jako puno volela kao najrođeniju i uvek bila tu za nju, lajkovala najstrašniji komentar na jednoj društvenoj mreži, ismevanja i vređanja mene. Mene je to ljudski i kolegijalno zabolelo. Ja sam je otpratila. Udaranje na mene kao ženu, pevača... Znala je kroz koji pakao ja prolazim. Umesto da mi je bila podrška... Od nje sam očekviala podršku, nisam dobila, to me je zabolelo i to je bio kraj našeg prijateljstva - priznala je JK.

Otkrila je i zbog čega je prihvatila ponudu da bude članica žirija "Pinkovih zvezda".

- Smatram da je bio nesporazum i velika greška što godinama nisam bila na TV Pink. Svim srcem sam prihvatila poziv. Kada sam čula ko je sve u žiriju, ja sam želela stvarno da... Smatram da je jedan ovakav format dobar način da me ljudi po ko zna koji put vide u pravom svetlu, da vide kakva sam zapravo. Vladaju mnoge predrasude o meni, mnogo je mržnje, nepravde kada je reč o meni. Iznova moram da dokazujem da nisam ono što ljudi misle o meni. Za 30 godina nemam jedan miran mesec i jedan miran dan - priznala je pevačica.

Na pitanje o tome da li je u kontaktu s bivšim suprugom Duškom Tošićem rekla je:

- Imamo dve divne ćerke, ali ne, nismo u kontaktu - priznala je Karleuša, koja je bila zagonetna po pitanju svog učešća na "Pesmi za Evroviziju" iduće godine.

- Neka to bude mala tajna i tema za razmišljanje - rekla je ona.

(Kurir)

