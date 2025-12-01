Oglas
10 GODINA LAGALA BIVŠEG MUŽA KAKO JE IZGUBILA NEVINOST: Majli Sajrus šokirala javnost ovim priznanjem!

Majli Sajrus je bivšem suprugu Lijamu Hemsvortu priznala kako je zaista izgubila nevinost tek nakon gotovo deset godina zabavljanja.

Foto: Profimedia
Pevačica Majli Sajrus bila je kratko u braku s glumcem Lijamom Hemsvortom, svega godinu dana, od 2018. do 2019. godine, kada je on podneo zahtev za razvod braka. Upoznali su se na snimanju filma "The Last Song" koji je ispričao njihovu ljubavnu priču, a šuška se da su počeli da se zabavljaju 2009. godine.

Majli je pre nekoliko godina priznala da je u početku bila intimna s devojkama, zapravo da je imala dve devojke, i da je tek sa Lijamom prvi put bila intimna s muškarcem, kao šesnaestogodišnjakinja. Ispričala je to u podkastu "Call Her Daddy", gde je otkrila i da je godinama krila od njega veliku tajnu.

Kako je ispričala, plašila se da će je gledati kao "luzerku", pa je izmislila da je već izgubila nevinost s nekim drugim. 

"Nisam mogla da smislim nikoga, pa sam izmislila nekog poznanika s kojim nikada nisam imala seks", otkrila je Majli i dodala: "Na kraju sam se udala za tog tipa, tako da je to prilično ludo".

Međutim, tajna je bila tajna sve dok prijatelj Lijama Hemsvorta nije završio u braku s muškarcem kojeg je pevačica navela kao svog "prvog". 

"Rekao je: 'Sad mi prijatelj ulazi u brak s nekim s kim si ti bila', pa sam sa morala da mu ispričam da sam ga lagala kad sam imala 16 godina", ispričala je u podkastu.

Iako su dugo bili zajedno, u braku su opstali svega nekoliko meseci, a zahtev za razvod braka je podneo Lijam. Navodno je uzrok razvoda bila pevačicina afera s manekenkom i blogerkom Kejtlin Karter. Nakon razvoda je bivšem posvetila pesmu "Flowers", koja je ubrzo postala planetarni hit. 

(Super žena)

