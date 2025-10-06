Oglas
· · Komentari: 0

2 HOROSKOPSKA ZNAKA KOJA OČEKUJU FINANSIJSKI PROBLEMI: Moraće da paze kako troše novac da ne bi upali u dugove

Dva znaka koja ulaze u finansijski haos

1759753314_shutterstock_2091062710--2-.jpg
Foto: Shutterstok
Ako ste Blizanac ili Strelac, pripremite se – astrološki aspekti ukazuju na period velikih finansijskih izazova, naročito od sredine oktobra do kraja decembra.

Zašto baš Blizanci i Strelčevi ulaze u dugove?

Zato što ih u narednim nedeljama čekaju neočekivani troškovi, loše procene i impulsivne odluke. Blizanci će želeti da reše sve odjednom, dok Strelčevi mogu upasti u zamku „lako ću“.

Blizanci su pod uticajem Merkura koji im donosi konfuziju u planiranju, dok Strelčevi osećaju pritisak da se dokažu, pa troše više nego što imaju.

Kada počinje kritičan period za ova dva znaka?

Od 15. oktobra kreće niz nepovoljnih aspekata koji kulminiraju krajem novembra. Tada se mogu pojaviti:

Neplanirani troškovi (popravke, kazne, pozajmice)
Osećaj panike i brzopletih odluka
Gubitak kontrole nad budžetom
Kako da se Blizanci i Strelčevi zaštite od finansijskog kolapsa?
Najvažnije je da ne ignorišu znakove upozorenja. Evo šta mogu da urade:

Napravite listu svih troškova i obaveza

Izbegavajte kupovine iz hira – sačekajte 24h pre odluke
Razgovarajte sa nekim kome verujete o svojim finansijama
Postavite limit na kartici ili aplikaciji
Pratite mesečne astrološke prognoze – mogu vam pomoći da prepoznate rizične dane

Koji dani su najkritičniji?

22. oktobar – dan kada se mogu pojaviti neočekivani troškovi

8. novembar – aspekti koji podstiču impulsivnost

29. novembar – moguća greška u proceni ili pogrešan savet

Ako ti nešto ne štima – veruj sebi. Ne odlučuj kad si pod stresom i ne meri se tuđim merilima. Ovaj period može da te slomi, ali i da te nauči kako da stojiš čvrsto kad sve oko tebe klizi.

(Krstarica)

BONUS VIDEO:

 

