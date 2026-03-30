5 GODINA NAKON SMRTI PRINCA FILIPA, OTKRIVENA NJEGOVA DUGOGODIŠNJA TAJNA BORBA: Pobegao je i popio poslednje pivo

Princ Filip je preminuo dva meseca pre svog 100. rođendana, a sada je otkriveno da se poslednjih 8 godina borio sa opakom bolešću.

Princ Filip, muž britanske kraljice Elizabete II preminuo je u aprilu 2021. godine u Vindzorskom zamku, dva meseca pre svog 100. rođendana, a u izvodu iz matične knjige umrlih stoji da je preminuo zbog starosti.

Ipak, u novom serijalu "Kraljica Elizabeta II", koji je objavljen u časopisu "Maily on Sunday", kraljevski biograf Hugo Vikers otkriva nove detalje.

Naime, on je još 2011. bio hospitalizovan zbog blokirane koronarne arterije, ali je 2013. bio lečen u privatnoj londonskoj klinici u Merilebonu. Tada je proveo 11 dana u bolnici.

Lekari su otkrili senku na njegovom pankreasu i morali su da "ga otvore" kako bi videli šta se dešava unutra i u kakvom je stanju.

- Presuda je bila neoperabilan rak pankreasa - piše Vikers.

Princ Filip se četiri godine kasnije povukao sa kraljevskih dužnosti.

Vikers kaže da su 2019. godine postojale „toliko ozbiljne glasine“ o Filipovom zdravlju da su napravljeni planovi za odlaganje opštih izbora ako umre.

- Ali onda se (princ Filip) razveselio... Neko je rekao da je bio javno orijentisan i da se trudi da preživi kako ne bi poremetio izbore.-

Otišao je tiho, bez oproštaja

Poslednje noći svog života, princ Filip je pobegao od medicinskih sestara i prošetao hodnikom pre nego što je sebi sipao pivo i popio ga u dnevnoj sobi.

- Sledećeg jutra je ustao, okupao se i rekao da se ne oseća dobro i tiho otišao - priča Hugo Vikers i otkrivši

- Do tada je živeo sa rakom pankreasa skoro osam godina – mnogo duže od uobičajenog vremena preživljavanja od dijagnoze.-

Kraljica Elizabeta nije bila tu kada je njen suprug, sa kojim je bila u braku 74 godine, preminuo i navodno je bila uznemirena što je „kao i često u životu, otišao bez oproštaja“.

