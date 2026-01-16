AKO TO NAUČE KAO MALI, ŽIVOT ĆE IM BITI LAKŠI: 5 navika koje emocionalno inteligentni roditelji prenose na decu

Evo kojih pet navika emocionalno inteligentni roditelji prenose na svoju decu.

Emocionalna inteligencija ili EQ je važan deo emocionalne svesti o sopstvenim osećanjima i sposobnosti da saosećamo sa ljudima oko sebe. Znanje o tome kako da brinete o sebi i da to radite dobro je veoma važna i moćna stvar, a posebno ako ste roditelj. Evo kojih pet navika emocionalno inteligentni roditelji prenose svojoj deci.

1. Primećivanje sopstvenog ponašanja

"Jedem previše pice jer se osećam neprijatno". Pokušavate da osvestite svoje nesvesno ponašanje i menjate ga jednostavnim primećivanjem i priznavanjem da se prejedate zbog nekog svog osećanja. Ovaj prvi korak deluje lako, ali je zapravo najteži jer je lakše ostati zaglavljen u starim, poznatim obrascima emocija i loših navika.

Istraživanja pokazuju da je obraćanje pažnje na ono što radite i zašto to radite zapravo najteži deo, ali je to i mesto gde se dešava magija. Kada počnete da primećujete vezu između toga kako se osećate i šta jedete, konačno možete da se oslobodite tih automatskih obrazaca umesto da samo ostanete zaglavljeni u istim starim navikama. Potreban je trud da se to primeti, a zatim i spremnost na samodisciplinu u tom trenutku. Brinete o sebi jednostavnim razvijanjem veštine primećivanja. Ovo je prvi korak u učenju kako da se oslobodite loših navika.

2. Imenovanje neprijatnih osećanja

Kada primetite negativne emocije, počnite da ih imenujete. To će vam pomoći da se oslobodite starog, destruktivnog obrasca ili loših navika i okrećete se sebi tako što ćete imenovati neprijatno osećanje koje imate. Da biste ga imenovali, zapitajte se: "Ako imam neprijatno osećanje, šta je to? Da li je to tuga, ljutnja, strah, stid ili utrnulost?“ Verovatno nije radost.

Budite prisutni i osetite tu emociju. Koju god vrstu osećanja da doživljavate, potrebna mu je pažnja i ljubav. Neprijatna osećanja su tu da vas obaveste da nešto nije sasvim u redu, a ona se smanjuju kada ih prepoznate na saosećajan način, bez osećaja krivice.

3. "Sedenje" sa neprijatnom emocijom

Kada znate kakvu vrstu osećaja doživljavate, možete početi da ga negujete. Ovo je važan korak. Možda znate da ste povređeni i da ste u stanju da imenujete tu emociju. Međutim, ako je ne negujete, verovatno ćete se vratiti svojim starim obrascima prejedanja ili drugim destruktivnim ponašanjima.

Da biste negovali osećanje, primetite gde ga osećate u svom telu. Za početak, stavite jednu ruku na srce, a drugu na stomak ili gde god osećate emociju u svom telu. Počnite da dišete kroz to osećanje, posvetite mu nepodeljenu pažnju.

Prema istraživanju, kada zaista obratite pažnju na to gde osećate stvari u svom telu i samo dišete, pomažete svom nervnom sistemu da se smiri. Ova vrsta svesti vam omogućava da se direktno nosite sa neprijatnim osećanjima umesto da pokušavate da ih odgurnete ili prikrijete hranom ili bilo čim drugim za čim obično posežete.

4. Prepoznavanje potreba

Ispod svake neprijatne emocije krije se nezadovoljena potreba. Sa jednom rukom na srcu, a drugom na stomaku (ili gde god da ste ih stavili), zapitajte se: "Šta mi treba?" Ovo je moćno pitanje koje treba da postavite sebi kada ste uznemireni zbog neke situacije.

Vaša osećanja su magični izvor veće svesti. Ona vam mogu pomoći da se osećate osnaženije kada razumete osnovnu nezadovoljenu potrebu. Rešavanje nezadovoljene potrebe pretvara se u više živosti u telu jer je to proces učenja da volite i priznajete sebe. To je proces poštovanja emocija umesto njihovog potiskivanja. Ovako učite da vodite svoj život iz pozicije ljubavi negujući je iznutra.

5. Verovanje da zaslužujete zadovoljenje potreba

Ove navike će vam pomoći da razvijete saosećajniji odnos sa sobom. Kada otkrijete svoju osnovnu potrebu, morate verovati da zaslužujete da ta vaša potreba bude zadovoljena. Istraživanja pokazuju da kada se prema sebi ophodite sa saosećanjem, razvijate mnogo stabilniji osećaj samopoštovanja. Ako zaista verujete da zaslužujete da vam se potrebe zadovolje, mnogo je verovatnije da ćete se zaista brinuti o sebi na načine koji će vam biti prijatni i trajni, umesto da se vratite istim starim destruktivnim stvarima.

Imajte na umu da usvajanje svih ovih navika na početku nije nimalo lako, ali je na duge staze vredno, a posebno za roditelje jer deca od njih čak i nesvesno odmalena "upijaju" te navike.

(Yumama)

