ANA IVANOVIĆ O NAJTEŽIM TRENUCIMA U 2025. GODINI: "Zauvek sam zahvalna svojoj porodici i prijateljima"

Ana Ivanović je podelila kako se oseća nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera došao je kao veliko iznenađenje prošle godine. Par koji je uvek delovao skladno, barem u javnosti, rešio je da stavi tačku na brak nakon devet godina tokom kojih su postali roditelji trojice sinova.

Oni se od tada nisu javno oglašavali, osim Aninog advokata koji je potvrdio da se par rastao, a kao razlog naveo "nepremostive razlike".

Nekada najbolja teniserka sveta se nakon stavljanja tačke na brak maksimalno posvetila odgajanju sinova, često je i u Beogradu, a aktivnija je i na društvenim mrežama. Nakon proslave Nove godine oglasila se fotografijom i tekstom na društvenoj mreži Instagram gde između redova može da se pročita kako se oseća.

- 2025… hvala ti što si bila i najteži i najlepši učitelj koga sam mogla poželeti. Hvala na lekcijama, izazovima i što si mi pokazala gde još treba da rastem - počela je Ana poruku i otkrila sa kakvim osećanjima kreće u novu godinu.

- U 2026. godinu ulazim sa mirom u srcu i tolikim uzbuđenjem zbog onoga što je pred nama. I kroz sve to, zauvek sam zahvalna svojoj porodici i prijateljima - vaša ljubav me je nosila više nego što ćete ikada znati.

BONUS VIDEO