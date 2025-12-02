Oglas
ANA IVANOVIĆ PREDALA ZAHTEV ZA RAZVOD: Sada je i zvanično

Prema pisanju nemačkih medija, Ana Ivanović je i zvanično predala zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera

1764676038_682756d504aee986afe42a6054d7d46e4f450287.jpg
Foto: Profimedia
Par za koji se mislilo da se nikada neće rastati, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na korak su da i zvanično stave tačku na brak. 

Kako prenosi nemački "Bild", bivša najbolja teniserka sveta je podnela zahtev za razvod braka. 

Navodi se da je svetska zvezda zahtev podnela u novembru pri Opštinskom sudu u Minhenu, odeljenju za porodične sporove.

Ana i Bastijan su se venčali 2016. godine u Veneciji na bajkovitom venčanju u krugu najbližih, a sada devet godina kasnije, nakon što su postali roditelji trojice sinova, par je odlučio da se razvede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da je razvod definitivan, dokazale su i fotografije Bastijana Švajnštajgera sa novom devojkom, a koje su nastale na njihovom odmoru u Grčkoj. 

Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, oglasio se kratkom izjavom, pre nekoliko meseci, kojom je potvrdio razvod i kratko rekao šta je uzrok. Kako je naveo, reč je o "nepomirljivim razlikama". 

„Bild“ je istakao da je advokat poručio da se više neće oglašavati, da neće biti zvaničnih izjava i zamolio da se poštuje Anina i Bastijanova privatnost, kao i privatnost njihove dece.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

