ANA IVANOVIĆ PREDALA ZAHTEV ZA RAZVOD: Sada je i zvanično

Prema pisanju nemačkih medija, Ana Ivanović je i zvanično predala zahtev za razvod od Bastijana Švajnštajgera

Par za koji se mislilo da se nikada neće rastati, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, na korak su da i zvanično stave tačku na brak.

Kako prenosi nemački "Bild", bivša najbolja teniserka sveta je podnela zahtev za razvod braka.

Navodi se da je svetska zvezda zahtev podnela u novembru pri Opštinskom sudu u Minhenu, odeljenju za porodične sporove.

Ana i Bastijan su se venčali 2016. godine u Veneciji na bajkovitom venčanju u krugu najbližih, a sada devet godina kasnije, nakon što su postali roditelji trojice sinova, par je odlučio da se razvede.

Da je razvod definitivan, dokazale su i fotografije Bastijana Švajnštajgera sa novom devojkom, a koje su nastale na njihovom odmoru u Grčkoj.

Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, oglasio se kratkom izjavom, pre nekoliko meseci, kojom je potvrdio razvod i kratko rekao šta je uzrok. Kako je naveo, reč je o "nepomirljivim razlikama".

„Bild“ je istakao da je advokat poručio da se više neće oglašavati, da neće biti zvaničnih izjava i zamolio da se poštuje Anina i Bastijanova privatnost, kao i privatnost njihove dece.