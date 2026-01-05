ANĐELINA DžOLI NAPUŠTA HOLIVUD: Stavila na prodaju istorijsko imanje

Anđelina Džoli je spremna za novo životno poglavlje

Anđelina Džoli napušta Holivud kako bi započela svoje sledeće poglavlje, verovatno van SAD, kažu izvori za Pejdž Siks.

Pedesetogodišnja glumica i rediteljka stavila je na tržište istorijsko imanje Sesila B. Demila vredno 25 miliona dolara, u kojem živi od 2016. godine, rekao je izvor za Pipl.

Zvezda filma „Marija“ će 2026. godine vreme deliti između NJujorka, gde ima svoj modni atelje i Evrope „zbog više privatnosti“, kao i svog dugogodišnjeg drugog doma, Kambodže, čije državljanstvo ima.

- Ne može dovoljno da se udalji od drame... jedini način da napravi pauzu je da izađe - rekao je Džej Bendžamin, glumac i producent koji je veliki prijatelj Anđeline.

Drama za Anđelinu se uglavnom odnosi na njen gorki razvod od bivšeg muža Breda Pita (62), sa kojim je postigla konačni brakorazvodni sporazum 30. decembra 2024. godine, čak osam godina nakon što je podnela zahtev za razvod.

Glumica je u intervjuu iz 2021. godine, rekla je da je glavni razlog zbog kojeg je kupila imanje u Los Anđelesu bio taj jer je želela da deca budu blizu oca. Ipak, kako je njihov kontakt sa Bredom sve manji, Anđelinu više ništa ne veže za Holivud.

BONUS VIDEO



