ARIJANA GRANDE PROGOVORILA O DRASTIČNOM GUBITKU TEŽINE: Odgovorila svima koji komentarišu njen izgled

Poslednjih nedelja izgled Arijane Grande je bio pod lupom javnosti dok je promovisala drugi deo filma „Wicked“.

Foto: profimedia
Pevačica (32) se do sada nije oglašavala o stalnim spekulacijama o njenoj težini, ali je sada rešila da progovori i objasni kakav su uticaj razgovori o njenoj težini imali na nju.

Ovog vikenda je podelila intervju u kojem je u suzama govorila o svom gubitku težine na Instagramu.

- Ponovo delim ovo od prošle godine kao podsetnik svima. U današnjem društvu postoji udobnost koju uopšte ne bi trebalo da imamo - komentarisanje tuđeg izgleda, onoga što mislite da se dešava iza kulisa, ili zdravlja ili načina na koji se ljudi predstavljaju... što mislim da je zaista opasno. Teško je zaštititi se od te buke i mislim da je to nešto što je neprijatno bez obzira na to u kojoj meri to doživljavate - iskrena je bila glumica i pevačica. 

Za razliku od nekih, Arijana je rekla da je zahvalna što ima jaku mrežu podrške oko sebe koja je podseća na to ko je ona kao osoba.

- Zaista sam srećna što imam podršku koju imam i što znam i verujem da sam lepa.

Arijanina promena izgleda i naglo mršavljenje je predmet zabrinutosti otkako je prošle godine započela promotivnu turneju za film, što je navelo fanove da izraze svoje strahove na društvenim mrežama.
 

 

