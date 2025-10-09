Oglas
AUSTRIJA HOĆE DA ODUSTANE OD EVROVIZIJE 2026? Najveće muzičko takmičenje sve neizvesnije

Evrovizija 2026 mogla bi se suočiti s ozbiljnom krizom nakon što je objavljeno da bi Austrija mogla odustati od organizacije takmičenja, ukoliko Izrael bude isključen iz učešća.

Foto: Profimedia
Prema izveštajima austrijskih medija, uključujući OE24, i kancelar Kristijan Štoker i zamenik ministra Aleksander Prel uputili su direktne zahteve austrijskoj javnoj radioteleviziji ORF, kao i gradu Beču, da ne prihvate domaćinstvo Evrovizije u slučaju da Izrael bude izbačen iz takmičenja.

Zvaničnici smatraju da bi takva odluka predstavljala "nečuven presedan", jer Austrija "ne može biti zemlja koja zabranjuje učešće jevrejskoj umetnici na svom tlu". Analitičari dodaju da ovaj stav ima i istorijsku dimenziju, s obzirom na austrijsku odgovornost prema Izraelu nakon Drugog svetskog rata.

Ogromna finansijska kazna u slučaju povlačenja

Pored političkih tenzija, slučaj ima i ozbiljnu finansijsku pozadinu. ORF je već ugovorom preuzeo obavezu da organizuje Evroviziju 2026, nakon što je Austrija pobedila na ovogodišnjem takmičenju. Ako bi se sada povukla, morala bi da plati odštetu do 40 miliona evra.

Direktor ORF-a, Roland Vajsmann, obavestio je vladu da će biti potrebna državna pomoć za pokrivanje te kazne, jer bi sam ORF mogao da snosi najviše 26 miliona evra.

Nemačka preti bojkotom

Kriza se ne zaustavlja na Austriji. Nemački kancelar Fridrih Merc javno je izjavio da Nemačka neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako Izrael bude isključen.

Pozivajući se na "istorijsku odgovornost" svoje zemlje prema jevrejskom narodu, Merc je ocenio da bi isključenje Izraela bilo "udar na evropske vrednosti i demokratiju", što je, prema izveštajima, ohrabrilo i druge zemlje da stanu na sličan stav kao Austrija.

(Kurir)

