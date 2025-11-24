Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BEKAMOVI PONOVO OSVAJAJU INTERNET: NJihov Božićni video je postao hit preko noći!

Slavni par ponovo je nasmejai internet ovaj put božićnom verzijom svoje viralne “Be honest” scene, uz raskošno drvce, porodičnu toplinu i novi trenutak Bekam čarolije.

1763989776_profimedia-1050259582.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Dejvid i Vitorija Bekam možda su modno i životno savršeno usklađeni, ali njihov humor u porodici i povremena “zafrkancija” uvek kradu šou. Ovoga puta internet je osvojio novi praznični trenutak slavnog para, nakon što je Ser Dejvid još jednom odglumio svoju viralnu repliku “Be honest” (budi iskrena), ovaj put u božićnom izdanju koje je posvećeno - jelki.

Viktorija Bekam objavila je video u kojem je otkrila da je sama okitila ogromno božićno drvo u njihovom luksuznom domu u Londonu, pripremajući iznenađenje za Dejvida. S ponosom poručuje: “Jelka je spremna. Osećam se kao da sam preterala. To je velika jelka. Nikad nismo bili ovoliko spremni za Božić”. Ali čim se Dejvid pojavio na vratima, usledio je prepoznatljiv trenutak: “Budi iskrena. Jesi li stvarno ti okitila tu jelku?” pitao je.

Viktorija, uveravajući ga da jeste, dobila je njegovu toplu, i vrlo Bekamovsku reakciju: “Jako lepo iznenađenje, gospođo Klaus”.

Ovaj kratki, duhoviti video odmah je oživeo scenu iz Netfliksovog dokumentarca Bekam, u kojoj je Dejvid prekinuo Viktorijin intervju i tražio je da “bude iskrena” dok je govorila o svom odrastanju u “radničkoj porodici”, na šta je kasnije priznala da ju je otac vozio u Rols-Rojsu. Osim božićnog humora, Viktorija je otkrila i raskošnu dekoraciju: velika jelka postavčjena uz prozor, ukrašena elegantnim lila kuglicama - tipično 'šik poš' estetika.

(Elle.hr)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas