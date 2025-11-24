BEKAMOVI PONOVO OSVAJAJU INTERNET: NJihov Božićni video je postao hit preko noći!

Slavni par ponovo je nasmejai internet ovaj put božićnom verzijom svoje viralne “Be honest” scene, uz raskošno drvce, porodičnu toplinu i novi trenutak Bekam čarolije.

Dejvid i Vitorija Bekam možda su modno i životno savršeno usklađeni, ali njihov humor u porodici i povremena “zafrkancija” uvek kradu šou. Ovoga puta internet je osvojio novi praznični trenutak slavnog para, nakon što je Ser Dejvid još jednom odglumio svoju viralnu repliku “Be honest” (budi iskrena), ovaj put u božićnom izdanju koje je posvećeno - jelki.

Viktorija Bekam objavila je video u kojem je otkrila da je sama okitila ogromno božićno drvo u njihovom luksuznom domu u Londonu, pripremajući iznenađenje za Dejvida. S ponosom poručuje: “Jelka je spremna. Osećam se kao da sam preterala. To je velika jelka. Nikad nismo bili ovoliko spremni za Božić”. Ali čim se Dejvid pojavio na vratima, usledio je prepoznatljiv trenutak: “Budi iskrena. Jesi li stvarno ti okitila tu jelku?” pitao je.

Viktorija, uveravajući ga da jeste, dobila je njegovu toplu, i vrlo Bekamovsku reakciju: “Jako lepo iznenađenje, gospođo Klaus”.

Ovaj kratki, duhoviti video odmah je oživeo scenu iz Netfliksovog dokumentarca Bekam, u kojoj je Dejvid prekinuo Viktorijin intervju i tražio je da “bude iskrena” dok je govorila o svom odrastanju u “radničkoj porodici”, na šta je kasnije priznala da ju je otac vozio u Rols-Rojsu. Osim božićnog humora, Viktorija je otkrila i raskošnu dekoraciju: velika jelka postavčjena uz prozor, ukrašena elegantnim lila kuglicama - tipično 'šik poš' estetika.

