BEKAMOVI SU PLIVALI U NOVCU, A PUSTILI ROĐAKA DA PROPADA U SIROMAŠTVU: Kad je svet saznao za Fredija uradili su nešto bedno

Fredi Everi, nećak Dejvida Bekama, živeo je u siromaštvu dok je ostatak porodice uživao u luksuzu

U julu 2018. britanski Mirror objavio je ekskluzivan intervju sa Fredijem Everijem, tada 17-godišnjim nećakom Dejvida Bekama. Fredi je u to vreme živio u teškim uslovima, u privremenom smeštaju sa svojim ocem Kolinom, dok je ostatak porodice uživao u komforu i bogatstvu. Odrastao je igrajući se sa svojim rođacima u kući Bekamovih, ali nakon razvoda njegovih roditelja, život mu se drastično promenio.

Borba sa siromaštvom i udaljavanje od porodice

Fredi je objasnio da se sve promenilo kada su se njegov otac Kolin i Dejvidova starija sestra Lin razveli 2010. godine, nakon 11 godina braka. Dok su njegova mama i mlađi brat Džoš živeli u luksuznoj kući vrednoj 470.000 funti, Fredi i njegov otac preživljavali su od beneficija u jednosobnom stanu u istočnom Londonu.

„Ispunjen sam pomešanim emocijama. Samo želim da odem na ručak, razgovaram i nadoknadim sve. Ne tražim više od toga“, rekao je Fredi, prisetivši se srećnih trenutaka iz detinjstva – igre u kući Bekamovih, lova na uskršnja jaja i vožnje četvorociklom.

U intervjuu je naveo da je gledajući rođake kroz Instagram i televiziju, osećao da je isključen iz njihovih života, iako je delio iste interese – fudbal i modu. Jedini znak pažnje od bogatog ujaka bio je par patika vredan 200 funti, dok se njegov brat Bruklin vozio u luksuznom Lend Roveru, a Fredi je koristio stari bicikl jer nije mogao da priušti časove vožnje.

Porodična dinamika i uspomene koje traju

Nakon razvoda Kolina i Lin, dogovoreno je da Kolin odgaja Fredija i njegovu sestru Džordžinu (20), dok je Lin uzela Džoša. Odnos između Kolina i Lin bio je napet, pa je Fredi retko viđao svoju majku i mlađeg brata, koji su uživali u privilegijama Bekam porodice. Džoš je često prisustvovao VIP događajima, uključujući Davidovu privatnu ložu na Vembliju.

Uprkos svemu, Fredi nije gajio ljutnju prema bogatim rođacima. „Na kraju krajeva, ponosan sam na svog ujaka“, rekao je, dodajući da nikome nije pričao o svojim slavnim rođacima jer bi im bilo teško poverovati u njegove priče. I dalje sanja o danima kada će moći da se sastane sa porodicom, gleda fudbalsku utakmicu ili uživa u običnom obroku sa njima, sećajući se igre u bašti sa Dejvidom i njegovim sinom Kruzom, koju je nazvao „Bekingemskom palatom“.

