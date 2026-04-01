"BILA SAM BAŠ IZNENAĐENA": Cakana zamolila kolegu da peva na proslavi, a on je odbio

Istina isplivala na videlo.

Dragana Radosavljević Cakana, gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarala na zanimljiva pitanja. Pevačica je u jednom trenutku bila upitana za svog kolegu Peđu Medenicu.

Da li je istina da je Peđa Medenica odbio da peva na jednom tvom slavlju na kom si ga pozvala?

– Jeste, odnosno nije moje veselje bilo, moja prijateljica, odnosno njena ćerka je insistirala da on peva, i ponuđen je dobar novac, ali on je odbio – ispričala je pevačica, ne krijući da je njegova odluka zatekla.

– Ja sam baš bila iznenađena – priznala je Cakana, pa dodala:

– Ali on je divan kolega i baš mi je drag – zaključila je Dragica Radosavljević u emisiji "Amidži šou".

Pevačica dva puta opljačkana

Dragica Radostavljević Cakana i njen suprug, advokat Nebojša Negić, opljačkani su jednom prilikom, a lopovi su iz njihove kuće u Sremčici odneli, pored drugih vrednih stvari, i nakit i satove u vrednosti od 20.000 evra.

Par je tom prilikom bio u šetnju sa psom, nedaleko od kuće, dok su provalnici, kako je objašnjavala tada Cakana, ušli na zadnji ulaz, kroz najmanji prozor koji su razvalili.

- Odneli su skoro sve: nakit, novac, oružje, satove, garderobu, suvenire, i nama druge bitne stvari koje smo godinama skupljali. Samo vrednost nakita iznosi više od 20.000 evra! Ma upropastili su mi život - rekla je tada vidno potresena pevačica.

Pevačica je nekoliko godina kasnije bila pokradena usred banke.

- Verovali ili ne, čovek je sačekao da ostavim stvari, pa je uzeo. Samo mi nije jasno da na banci nema njegova slika, jer je uhvaćen na kameri - rekla je pevačica tada i dodala:

- Nisam se uplašila, čega da se uplašim? Samo sam ostala bez veće količine novca. Ja sam uzela deo novca, nije mi bio u fokusu neseser sa parama, na snimku ima sve. Gledao je i čekao da izađem, pa je nestao. Bilo je 850 evra i 60.000 dinara, on tako verovatno i zarađuje. Ne mogu da verujem da takvi šetaju ulicom - istakla je svojevremeno Cakana.

(Kurir)

