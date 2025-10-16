Oglas
BOSANAC POSTAJE DEDA? Šuška se da je njegova ćerka Džidža u drugom stanju

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra Stojković Džidža u drugom je stanju i čeka prvo dete, kako prenose domaći mediji.

1760613690_1726742456_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Bosanac.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Pevačica Aleksandra Stojković Džidža, ćerka muzičara Dragana Stojkovića Bosanca, u drugom je stanju. Aleksandra je nedavno otkrila da očekuje dete, a ovu lepu vest podelila je samo sa najbližima, piše Informer.

- Džidža je presrećna zbog lepih vesti. Vest je podelila i sa ocem Bosancem, koji nije krio zadovoljstvo zbog dolaska unuka ili unuke u njegov dom. Sa ocem deteta je već nekoliko meseci u vezi i uveliko žive zajedno - rekao je dobro obavešten izvor.

Podsetimo, Džidža se povukla sa scene i privremeno stavila karijeru po strani kako bi se posvetila muzičkom obrazovanju.

- Nikada nisam želela da se laktam na estradi, samo sam želela da radim ono što volim. Htela sam ljudima da pokažem ono što volim, kroz različite žanrove i smelije izraze, i da razbijem neke tabue koji postoje na našoj estradi. Ne mora uvek da važi pravilo: "Moraš ovako ili onako". Što se tiče nastupa, napravila sam pauzu zbog fakulteta i magistrature. Ne mašem diplomom da bih zauzela neku poziciju, već sam sve to završila iz ljubavi prema muzici - rekla je ona.

(Informer)

