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BRAK IM NIJE NA LISTI ŽELJA: Horoskopski znakovi koje je najteže odvesti pred oltar

Ako partner vešto promeni temu svaki put kada pomenete svadbu, razlog, prema astrološkom tumačenju, ne mora da bude nedostatak ljubavi. Pojedini horoskopski znakovi venčani list ne vide kao potvrdu emocija, već kao pretnju ličnoj slobodi i prostoru.

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Foto: Deposit/ itopy80
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Mogu da vole iskreno i duboko, ali smatraju da im za dokazivanje odanosti nisu potrebni ni potpis ni svečana ceremonija.

Čim veza počne da vodi ka oltaru, u njima se pali alarm i traže način da uspore stvari. Među njima se posebno izdvaja pet horoskopskih znakova kojima i samo pominjanje braka zvuči kao najava gubitka nezavisnosti.

Strelac

Na samom vrhu liste nalazi se Strelac, koji se zaljubljuje strasno i iskreno, ali kod koga sama reč venčanje izaziva blagu paniku. Za njih sloboda kretanja i misli predstavlja životnu potrebu, jer ne žele da za svaku odluku ili spontano putovanje traže odobrenje od partnera.

Ipak, Strelac je sposoban za retku vernost i kada ostaje uz nekoga, to čini iz čiste želje, a ne iz osećaja dužnosti.

Škorpija

Sa druge strane, Škorpija deluje odlučno, ali je zbog dubine svojih emocija izuzetno oprezna. LJubomora i strah od ponovnog povređivanja čine da Škorpija postavlja visoke kriterijume partneru.

Ulazak u brak kod ovog znaka moguć je tek kada se uveri u potpunu pouzdanost druge strane.

Jarac

Tamo gde vlada astrologija, treći na listi je Jarac, koji emotivnom životu prilazi sa velikom praktičnošću. Dok ne ostvari ciljeve u karijeri i društvenom statusu, horoskop pokazuje da Jarac vezu stavlja u drugi plan.

Kada izgradi stabilan životni temelj, Jarac postaje jedan od najpouzdanijih i najvernijih supružnika.

Vodolija

Vodolije umeju da izgrade duboke i tople odnose, ali sa velikim otporom gledaju na zvanično formalizovanje svojih emocija. Za njih status u društvu ne znači ništa u poređenju sa unutrašnjom slobodom i pravom na lični prostor, hobi i prijatelje.

Zanimljivo je da se Vodolija na odlazak pred matičara češće odlučuje zbog praktičnih okolnosti, poput rođenja dece ili straha da ne izgubi osobu koja joj je postala neprocenjiva.

Blizanci

Na kraju, Blizanci obožavaju novine i teško podnose ponavljanje istih obrazaca, pa u tradicionalnom braku vide opasnost od monotonije. Pošto se zaljubljuju veoma snažno, raskid doživljavaju teško i zato ne žure da se ponovo potpuno otvore.

Iskrena ljubav kod Blizanaca zahteva stalno osvežavanje novim izazovima i temama za razgovor. Da bi se sačuvala stabilna veza sa Blizancima, odnos mora neprestano da se hrani novim utiscima i zajedničkim avanturama.

(Blic Žena)

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