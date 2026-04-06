DA LI ZNATE ŠTA SU PERAŠKE? Izraz je vezan za Vaskrs i koristi se u južnoj Srbiji

Jedan od omiljenih i najveći hrišćanski praznik je Vaskrs, a ono što je posebno zanimljivo jeste običaj koji ga prati - farbanje vaskršnjih jaja.

Pripreme za Vaskrs razlikuju se od običaja do običaja, a jedan od najčešćih jeste izdvajanje prvog obojenog jajeta, koje po starom verovanju čuva kuću do sledećeg Vaskrsa. To jaje široko je poznato pod nazivom "čuvarkuća", ali postoji još jedan naziv - "peraške".

Peraška je prvobitno bio lokalni naziv za vaskršnje obojeno jaje, dok sada taj izraz koristi ceo jug Srbije i veći deo istoka. Potiče od naziva perás, što znači šaren, našaran, šaranje krupnim šarama.

Na jugu Srbije, počevši od pirotskog okruga, farbana jaja svi nazivaju peraške. Pa tako u nekim mestima, među kojima je i Babušnica postoje manifestacije zvane "peraškijada".

Neki taj naziv upotrebljavaju za sva ofarbana vaskršnja jaja, dok neki tako nazivaju samo "čuvarkuću".

