SUTRA JE VELIKI PETAK: Dan tišine, nade i duboke simbolike - OVO SU PRAVILA NAJSTROŽEG POSTA

Sutra je Veliki petak – jedan od najtužnijih, ali i najdubljih dana u hrišćanskom kalendaru.

To je dan kada se obeležava stradanje Isusa Hrista, dan tišine, molitve i preispitivanja, kada se svet, bar na trenutak, usporava i okreće suštinskim vrednostima.

U domovima vernika vlada posebna atmosfera. Ne pale se sveće uz slavlje, ne slušaju se glasne pesme, već misli koje vode ka unutrašnjem miru u znak sećanja na stradanje i raspeće Isusa Hrista na Golgoti

Veliki petak nas podseća na snagu žrtve, ali i na veru u novi početak – jer nakon tame uvek dolazi svetlost.

Dan kada se farbaju jaja

Prema tradiciji, na Veliki petak se farbaju jaja. To jedna je od najlepših i najdubljih tradicija, koja u sebi nosi bogatu simboliku života, vere i obnove. Jaje je od davnina simbol novog života i rađanja. U hrišćanstvu, ono predstavlja vaskrsenje – pobedu života nad smrću, nade nad strahom. Baš zato se jaja farbaju uoči Uskrsa, najčešće na Veliki petak, kada se kroz tišinu i molitvu pripremamo za praznik radosti. Posebno mesto zauzima crvena boja. Ona simbolizuje ljubav, žrtvu i krv Hristovu, ali i snagu života koji se obnavlja.

Prvo ofarbano jaje, poznato kao čuvarkuća, čuva se tokom cele godine kao zaštita doma, zdravlja i blagostanja. Različite boje i tehnike ukrašavanja takođe nose značenje. Zelena priziva prirodu i rast, žuta sunce i toplinu, dok plava simbolizuje mir i veru. 

Najstroži post 

Crkva na sutrašnji dan propisuje najstroži post. Na vodi, bez ribe i ulja.

Osim posta kada je reč o hrani, Veliki petak nas poziva da zastanemo. Da budemo nežniji prema sebi i drugima. Da oprostimo i da verujemo, čak i kada je teško. Jer, upravo u tišini ovog dana krije se snaga koja nas priprema za radost koja dolazi.

