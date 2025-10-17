Oglas
DAJANA KITON I DžASTIN BIBER SU IMALI POSEBNU POVEZANOST: Evo zašto ga je glumica obožavala

NJihova simpatična povezanost datira još iz 2015. godine, punih deset godina pre nego što nas je proslavljena dobitnica Oskara napustila.

1760693809_Foto-Profimedia-Dzastin-i-Dajana.jpg
Foto: Profimedia
Malo je poznato da je Dajana Kiton, slavna glumica koja je preminula 11. oktobra u 80. godini, godinama bila oduševljena pop zvezdom Džastinom Biberom.

NJihova simpatična povezanost datira još iz 2015. godine, punih deset godina pre nego što nas je proslavljena dobitnica Oskara napustila.

Prvi susret u emisiji "Elen Dedženeris"

Dajana Kiton je prvi put upoznala Džastina Bibera tokom gostovanja u emisiji Elen Dedženeris 2015. godine. Tada nije krila svoje divljenje prema mladom pevaču.

Gostovala je u okviru "Nedelje Bibera", specijalnog segmenta koji je voditeljka posvetila tada 21-godišnjoj muzičkoj zvezdi. Tokom intervjua, Elen joj je pokazala slike iz Biberovih reklama za Calvin Klein donji veš. Na te fotografije Dajan je reagovala s velikim oduševljenjem, uzviknuvši:

- U redu! To nije moguće. Nisam to videla. To je prelepo!

Na pitanje da li je uzbuđena što je u toku Nedelja Bibera, odgovorila je: - O, da! Sviđa mi se taj dečko.

Iznenađenje na pozornici

Tokom emisije, Elen joj je poklonila dolčevite sa slikom Biberovog lica, znajući da je to jedan od Dajaninih omiljenih odevnih komada.

Potom se, na njeno potpuno iznenađenje, Biber pojavio na sceni, što je izazvalo njen emotivni i razdragani vrisak. Pokrila je lice rukama, zagrlila ga i poljubila u obraz. Na rastanku mu je rekla: - Bilo je stvarno lepo upoznati te. Zbogom! 

Uloga u spotu "Ghost"

Taj susret ostavio je snažan utisak i na Biberu, pa ju je šest godina kasnije pozvao da glumi u njegovom spotu za pesmu "Ghost". U režiji Kolina Tila, Dajana je tumačila ulogu njegove bake koja se nosi sa tugom nakon smrti supruga.

Za magazin People, Dajan je opisala iskustvo na snimanju kao: - Prijateljsko, otvoreno, opušteno i jedinstveno. Džastin je bio ljubazan prema svima, a njegov tim je bio savršenstvo.

(Tportal)

