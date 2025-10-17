DARKO LAZIĆ PRIZNAO DA JE PIO ALKOHOL PRE UDESA: "Besan sam na sebe..."

Pevač Darko Lazić otvoreno je govorio o saobraćajnoj nesreći.

Darko Lazić progovorio je o saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u blizini Beogradske arene. Tom prilikomn povređeni su njegova supruga Katarina i on, a Darko je sada priznao da jeste pio alkohol pre udesa.

- Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića - rekao je Darko Lazić u emisiji Scena.

Upitan je šta piše u izveštaju, kojim je mahao naskon sabraćajne nezgode.

- Nisam čitao, bio sam besan na sebe, taman mi je sve lepo krenulo, i pesme, i život i sve, i onda mi se desi ovakva neka glupa priča gde smo mogli i Kaća i ja da nastradamo. Bio sam tužan i utučen - priznao je Darko Lazić.

Darkova kuma, Adreana Čekić, izjavila je da bi mu pevala na ispraćaju u zatvor, ukoliko bude došlo do toga.

- To je lepo sa njene strane, to je ljudski. Andreana je rekla da bi mi pevala ispraćaj u zatvor. Ako dođe do toga, zakon postoji za sve, postoji i za mene. Ne odlučujem ja, odlučuje sud, kako bude tako će biti - rekao pevač.

