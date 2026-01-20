Oglas
Komentari: 0

DEJVID BEKAM U JAVNOSTI NAKON ŠTO JE NJEGOV SIN PRVENAC IZNEO PRLJAV VEŠ U JAVNOST: Pogledajte kako je reagovao na pitanje o Bruklinu (VIDEO)

Dejvid Bekam viđen je u javnosti nakon što je njegov sin otvoreno progovorio o sukobu sa porodicom.

1768916210_Screenshot---2026-01-20T143501.617.png
Foto: Twitter/ Sky News
Naime, Bruklin Bekam se oglasio na Instagramu i potvrdio da ne razgovara sa svojom porodicom, ističući i da nema nameru da se pomiri sa njima.

On je izneo niz šokantnih tvrdnji i potvrdio sve ono o čemu se godinama nagađa – pre svega to da se njegovoj porodici ne dopada njegova supruga Nikola Pelc, te da su pokušavali da sabotiraju njihov brak.

Dejvid Bekam se nakon toga pojavio u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, a novinari su ga pitali:

„Dejvide, imaš li poruku za Bruklina ovog jutra?“

Međutim, nekadašnji fudbaler se samo okrenuo i otišao, odbijajući da komentariše bilo šta vezano za svog sina.

Podsećamo, pored Bruklina, Dejvid i Viktorija Bekam imaju još troje dece – sinove Kruza i Romea i ćerku Harper.

(Nova)

