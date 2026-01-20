DEJVID BEKAM U JAVNOSTI NAKON ŠTO JE NJEGOV SIN PRVENAC IZNEO PRLJAV VEŠ U JAVNOST: Pogledajte kako je reagovao na pitanje o Bruklinu (VIDEO)

Dejvid Bekam viđen je u javnosti nakon što je njegov sin otvoreno progovorio o sukobu sa porodicom.

Naime, Bruklin Bekam se oglasio na Instagramu i potvrdio da ne razgovara sa svojom porodicom, ističući i da nema nameru da se pomiri sa njima.

On je izneo niz šokantnih tvrdnji i potvrdio sve ono o čemu se godinama nagađa – pre svega to da se njegovoj porodici ne dopada njegova supruga Nikola Pelc, te da su pokušavali da sabotiraju njihov brak.

Dejvid Bekam se nakon toga pojavio u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, a novinari su ga pitali:

„Dejvide, imaš li poruku za Bruklina ovog jutra?“

David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Međutim, nekadašnji fudbaler se samo okrenuo i otišao, odbijajući da komentariše bilo šta vezano za svog sina.

Podsećamo, pored Bruklina, Dejvid i Viktorija Bekam imaju još troje dece – sinove Kruza i Romea i ćerku Harper.

(Nova)

