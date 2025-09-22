DETALJ O RAZVODU ARNOLDA ŠVARCENEGERA KOJI MNOGI NISU: Šta se zaista dogodilo kada je stavio tačku na brak sa novinarkom?

Marija Šrajver podnela je zahtev za razvod u maju 2011. godine, posle 25 godina braka sa glumcem Arnoldom Švarcenegerom.

Arnold Švarceneger (78) iznenadio je mnoge kada je neočekivano progovorio o svom braku sa novinarkom Marijom Šrajver, tokom gostovanja na jednom javnom događaju.

Govoreći o novinaru Krisu, rekao je:

- Razlog zašto znam da je on fantastičan novinar je jer puno znam o novinarima. Intervjuisali su me u mom životu naravno hiljade i hiljade novinara.

Glumac je potom dodao i šaljivu opasku koja je izazvala osmehe prisutnih: - Ne samo to, takođe sam bio oženjen za novinarku. Jedina razlika između Krisa i Marije je što Kris nikad nije uzeo polovinu mog novca.

Podsetimo, Marija Šrajver podnela je zahtev za razvod u maju 2011. godine, posle 25 godina braka sa glumcem.

Zajednički fokus – deca

U trenutku razvoda, bivši par izdao je zajedničku izjavu: - Nastavljamo zajedno da odgajamo naše četvoro dece. Oni su svetlo i centar oba naša života.

Afera koja je promenila sve

Razvod je usledio nakon što je javnost saznala da je Arnold imao aferu sa kućnom pomoćnicom, koja je rezultirala rođenjem njegovog vanbračnog sina – Džozefa Bine.

Tokom gostovanja u emisiji The Howard Stern Show 2015. godine, bivši bodibilder i glumac osvrnuo se na taj period svog života:

- To je bila veoma teška situacija za decu, veoma teška situacija za moju porodicu. Bila je teška za sve. Ali dogodila se – i sada moramo to da rešimo, zar ne?

Arnold je tada rekao da je Džozef sjajan momak i da u potpunosti razume situaciju, te da se "sve na kraju dobro razrešilo".

Marijin novi život i samostalnost

U međuvremenu, Marija je povezivana sa Metjuom Daudom, analitičarem ABC Newsa, nakon što su viđeni zajedno u opuštenoj šetnji Los Anđelesom u avgustu.

Inače, Marija je nećaka bivšeg američkog predsednika Džona F. Kenedija. U intervjuu za emisiju Today with Jenna & Friends, iskreno je govorila o svom iskustvu u šezdesetim godinama:

- Vaše šezdesete su fantastične, a ja sam bila sama u svojim šezdesetim. Bila sam sama celu svoju šezdesetu. I sada završavam svoje šezdesete. Volela sam da budem sama, ali drugi ljudi su imali veliki problem s tim.

Porodična bliskost uprkos svemu

Uprkos svemu što se dogodilo, porodica Švarceneger-Šrajver ostala je bliska. Arnold i Marija nastavili su da održavaju dobre odnose, prvenstveno zarad svoje dece i porodične harmonije.

