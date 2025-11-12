DIZAJNERI KAŽU ZBOGOM NEUTRALNIM BOJAMA: Jedan trend će definisati enterijere 2026. godine

Novi trendovi koji vladaju enteriejrom pretvaraju svaku sobu iz monotone u sjajnu.

Smelost se vratila u enterijer. Dok su minimalistički, monohromatski prostori dominirali enterijerima tokom 2010-ih, 2026. godina najavljuje povratak prostora koji su ispunjeni ličnošću i bojom.

- Univerzalni dizajn bledi jer... kupci prihvataju jedinstvene detalje bogate ličnošću koji čine da se kuća oseća kao dom - kaže dizajner enterijera Kortni Tart Elias za Real Simple.

Dizajneri smatraju da će trend pod nazivom "prelivanje bojama" da procveta tokom naredne godine.

Šta je „prelivanje bojama“?

- Prelivanje bojama se zasniva na jednoj nijansi. Ideja je da se svaki deo sobe – zidovi, ukrasi, plafon, lajsne, čak i nameštaj – obmota jednom kohezivnom pričom boja. Umesto da boja igra sporednu ulogu, prelivanje je čini zvezdom - pojašnjava Kortni.

Nakon godina oskudnih paleta, vlasnici kuća žude za prostorima koji su puni topline, dubine i karaktera, a prelivanje bojama pruža sva tri.

- Vlasnici kuća žele da ispričaju svoju priču, a ne priču iz kataloga.

Prelivanje bojama naspram akcentnog zida

- Akcentni zid je trenutak; trebalo bi da se ističe od ostatka prostora. Prelivanje bojama je raspoloženje, ono potpuno definiše prostor. Dok se akcentni zid oslanja na jednu površinu, prelivanje bojama dovodi svaku površinu u igru, stvarajući ono što se smatra besprekornijim i namernijim izgledom. Smeo je, ali i jednostavan.

Gde koristiti ovaj trend?

Preliv boja blista u manjim, ograničenijim prostorima poput kancelarija, spavaćih soba i toaleta. Preliv boja je jednostavan način da se prostor učini urednim bez dodavanja vizuelne gužve, posebno u manjim sobama.





