Dolazi hladno vreme a vi niste spremni da se oprostite od uživanja u svom dvorištu i bašti? Imamo sjajno rešenje za vas!

U poslednjih nekoliko godina sve češće se priča o tome koliko je važno ostati povezan sa prirodom.

Svež vazduh, boje, dnevna svetlost i sunčevi zraci – sve to blagotvorno utiče na fizičko i mentalno zdravlje ali i produktivnost. Zato ne čudi što se i arhitektura sve više okreće rešenjima koja za cilj imaju prostor za život (ili rad) koji ostaje u harmoniji sa prirodom.

Dakle, normalno je da imamo potrebu da toplo vreme potraje malo duže, da napolju provedemo bar još koji dan. Ove sezone jesen nas je baš iznenadila, ali to ne znači da mora biti kraj vremenu provedenom u prirodi. Za sve koji žive u kući ili imaju vikendicu i parče dvorišta, imamo sjajnu vest – uz moderne sisteme sunčane zaštite, možete produžiti vreme provedeno u prirodi, uživajući u jesenjem vazduhu, opadanju lišća i bajkovitim bojama.

Pergole – višenamenski sistemi koji pružaju potpuni komfor

Tokom letnje sezone upoznali smo se sa pojmom pergola i na koji način pružaju maksimalan komfor i kvalitetnu zaštitu od sunca. Zahvaljujući brojnim dodacima, kao i kvalitetu materijala moguće je kreirati željenu klimu unutar njih.

Foto: Armont/Selt

Međutim, kreiranje željene klime ne završava se odlaskom toplih dana. Upravo zbog svih mogućnosti koje nudi, pergole mogu biti sjajna jednostavnija verzija zimskih bašti, omogućavajući da i tokom hladnijih dana uživate u prirodi u omiljenom pogledu.

Rotirajuće lamelice: Osim što u letnjim danima prave hlad, rotirajuće lamelice su i tek kako neophodne i tokom jesenjih dana. Ukoliko je vetar jak, ili pada kiša, jednostavno se potpuno zatvore i dobijate svoj zaštićen prostor u sred prirode. Ukoliko je pak sunčan dan sa toplim zracima sunca onda ih možete otvoriti i uživati u nežnoj toploti. Takođe, u zavisnosti od veličine i modela pergole, na tržištu postoje i one koje mogu podneti od 30 do 70 kilograma snega po metru kvadratnom!

Foto: Armont/Selt

Grejači: Kada govorimo o kvalitetnim pergolama svetski poznatih proizvođača, među dodacima nalaze se i električni kvarcni grejači. Mogu biti manji ili veći, a njihova pokrivenost prostora se najčešće kreće od

10 do 20 metara kvadratnih, u zavisnosti od jačine i potreba. Ukoliko su pergole veće, ili su modularne (dve ili više spojenih), postoji mogućnost ugradnje više grejača istovremeno.

Grejalice za pergole su jednostavnog dizajna i ne narušavaju izgled prostora, a kako bi korisnik imao potpuni komfor prilikom korišćenja, mogu se povezati sa pametnim kućnim sistemima.

Foto: Armont/Selt

Dodatni sistemi na bočnim stranama: Kako bi vaša pergola zaista bila kao mala zimska bašta, postoje i dodatni, bočni sistemi za opremanje pergola, koji jednako štite leti od sunca dok zimi kreiraju prijatnu atmosferu. Jedan od najboljih dodatnih sistema su ZIP skrinovi. U pitanju je platno „nategnuto“ tako da prilikom spuštanja niz vođice ne postoji otvoren prostor, pa se upravo ovi skrinovi koriste i kao komarnici a ne samo kao zaštita od sunca. Samo platno ima mikro perforacije pa tako prostor unutar pergole može da diše. Zato su idealna kombinacija sa kvarcnim grejačima, za uživanje u ranojesenjim danima, bez stvaranja kondenzacije.

Osim ZIP sistema, postoje i bočni slajd sistemi, koji su najčešće kombinacija lamelica i skrinova.

Foto: Armont/Selt

Kvalitet kao najbitnija stavka prilikom donošenja odluke

Veliki broj, na prvi pogled sličnih proizvoda sunčane zaštite nalazi se na domaćem tržištu. Međutim, nije svaka investicija ona prava. Postoji nekoliko veoma važnih stavki koje je neophodno proveriti, pre nego što donesete finalnu odluku o kupovini.

Materijal: Materijal je od ključnog značaja prilikom odabira pergole i ulaganja u istu. Fokus treba staviti na pergole od aluminijumskih konstrukcija. Aluminijum je građevinski materijal najzahvalniji za rad i korišćenje. Relativno je lagan, zbog čega je manipulacija njim lakša, a takođe i veoma izdržljiv i otporan na različite spoljne uticaje što ga činim dugotrajnim. Takođe, aluminijum spada u ekološke materijale, jer je moguće koristiti ga iznova i iznova, gotovo neograničen broj puta.

Foto: Armont/Selt

Boje: Veoma je važan kvalitet boja i završnog sloja, pogotovo kada govorimo o konstrukcijama namenjenim za spoljnu upotrebu. Na prvom mestu boje bi trebalo da budu otporne na različite ekstremne vremenske uslove kako bi obezbedile dugotrajnost. Jako sunce, vetar, mraz, sneg, salinitet – boja vaše konstrukcije za spoljnu upotrebu bi trebala da bude otporna na sve.

Sertifikati kvaliteta: kako bi bili sigurni u svoj izbor i ulaganje u pergolu, predlažemo da od prodavaca uvek zatražite informaciju o međunarodnim sertifikatima kvaliteta. QualiCoat, Oeko-Tex, Teflon i ScotchGard samo su neki od najprestižnijih, svetski prihvaćenih, sertifikata, koji garantuju da ste za vaš uložen novac dobili dugotrajan proizvod vrhunskog kvaliteta.

Foto: Armont/Selt

Aluminijumski sistemi kao ekspertiza

Najkvalitetniji aluminijumski sistemi različitih namena ekspertiza su domaće kompanije Armont d.o.o. Od staklenih fasada, aluminijumske bravarije pa sve do naprednih i modernih sistema sunčane zaštite, kreiraju kvalitetna i proverena rešenja, po najvišim svetksim standardima. Za više informacija o sunčanoj zaštiti možete pogledati na sajtu www.armont.biz ili instagram profil armont.shading.

Foto: Armont/Selt