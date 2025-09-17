Šta su pergole i zašto ih odjednom svi žele? Pripremili smo kompletan vodič za vas!

Tokom ove letnje sezone nismo mogli da ne primetimo da su na domaće tržište stigle najrazličitije vrste pergola.

To su konstrukcije namenjene kreiranju spoljnog prostora za sedenje koji štiti od sunca. Postoje najrazličitiji tipovi – od onih platnenih za proslave i venčanja, jednostavnih drvenih namenjenih samo za sunčanje pored bazena ali i ozbiljnih konstrukcija od aluminijuma koje pružaju mogućnost korisniku da kreira dodatnih prostor za uživanje, u okviru kojeg ima može podešavati klimu shodno svojim potrebama. Mi smo se fokusirali na treću kategoriju, i rešili da vam predstavimo sve prednosti ovih sistema.

Fokus na aluminijumske sisteme

I ako na tržištu, kao što smo pomenuli, ima najrazličitijih pergola u ponudi, želeli smo da se fokusiramo, pre svega, na kvalitet. Aluminijumske konstrukcije su kvalitetne i veoma izdržljive, sa visokim stepenom otpornosti na koroziju i različite vrste oštećenja, pa samim tim korisniku garantuju dugotrajnost, godinama. Lagane su za postavku i manevrisanje, a opet veoma čvrste i bezbedne. Kod ovih pergola, od aluminijuma su napravljene i lamelice koje se nalaze na „krovu“. Kao i konstrukcija, kreirane su da traju i odolevaju različitim vremenskim uslovima.

Dodatna prednost koju aluminijum pruža je estetske prirode i podrazumeva veliki broj različitih završnih obrada plastifikacije i boja. Mat ili sjaj, fino kao pliš ili metalik završni sloj – na korisniku je da odabere. Uz različite tipovi finiša, tu je i cela RAL klasik paleta, za odabir jedne od preko 200 boja koje se u njoj nalaze. Za korisnika to znači da može odabrati onu koja potpuno odgovara njegovim potrebama, stilu i okruženju.

Foto: Armont/Selt

Ukoliko plastifikacija i bojenje vaše pergole nosi oznaku „QualiCoat“ to znači da ste napravili odličan izbor! „QualiCoat“ je međunarodno prihvaćen sertifikat kvaliteta za plastifkaciju i bojenje aluminijumskih konstrukcija. Testovi za ovaj sertifikat su veoma zahtevni i podrazumevaju otpornost na najrazličitije vremenske uslove.

Kreirane za komfor

Nakon upoznavanja sa tehničkim karakteristikama kvalitetne pergole, možemo govoriti o komforu koji one nude.

Sjajno je da odabrani prodavac u ponudi ima pergole po meri. Za svoj novac ne želite da pravite kompromis već dobijate konstrukciju koja savršeno odgovara vašim potrebama. Ujedno, ovo je pokazatelj da je svaka pergola jedinstvena i prilagođena specifičnom zahtevu.

Foto: Armont/Selt

Lamelice koje se nalaze na vrhu pergole bi trebalo da imaju mogućnost rotiranja. Ova opcija omogućava korisniku da ih namešta kako želi i propušta sunčeve zrake koliko želi, u zavisnosti od položaja pergole, sunca kao i doba dana. Jednim pritiskom na dugme i lamelice su u položaju koji vam odgovara.

Foto: Armont/Selt

Kako su pergole „isturen“ deo doma, bilo da je u pitanju dvorište, povučeni sprat ili veća terasa, sasvim je logično da želimo maksimalnu udobnost. Zbog toga nekada nije dovoljno da imaju samo lamelice. Uz kvalitetne pergole moguće je instalirati i dodatne sisteme sunčane zaštite. Takozvani ZIP skrinovi su odličan izbor, pogotovo ukoliko su napravljeni od kvalitetnih akrilnih platna sa minimalnim stepenom propustljivosti UV zraka. Postavljaju se kao dodatna zaštita na stranice pergole, u zavisnosti od toga koji je njen položaj naspram sunca.

Odvodi za kišnicu su sasvim logično pitanje koje se nameće i da – dobre aluminijumske konstrukcije imaju sakrivene oluke, štiteći unutrašnjost pergole od prodora vode.

Za potpuni komfor i produženo korišćenje prostora unutar pergole tokom ranih jesenjih dana, neki od boljih svetskih proizvođača u ponudi imaju i infra-crvene grejače instalirane na gredu. To znači da opadanje lišća u vašem dvorištu, dok pijete kafu ili omiljeni čaj zaštićeni od vetra i sunca, nikada nije bilo lepše.

Foto: Armont/Selt

Sve nabrojane mogućnosti sjajne su same po sebi, ali ono što zaista vredi svakog uloženog dinara je činjenica da ih možete povezati u jedan pametan sistem, i klikom na telefonu upravljati svojom pergolom onako kako vama odgovara. Znate da ujutru želite da popijete kafu a sunce „bije“ pravo u vas? Nikakav problem, podesite da svakog dana, tačno u 07:30 lamelice budu potpuno zatvorene a ZIP skrin pušten. Znate da vam dolaze gosti predveče ili volite dan da završite napolju uz čašu dobrog vina? Podešavanje će u tačno odabrano vreme podići ZIP, otvoriti lamelice za prodor svežeg vazduha i upaliti LED rasvetu za kompletno uživanje. Da, i LED rasveta dolazi kao mogućnost! Na gredama ili u lamelicama, ili u kombinaciji zajedno - sve što zamislite, tu je za vaše uživanje, ukoliko ste odabrali pravog proizvođača i prodavca.

Foto: Armont/Selt

Gde naći ove sjajne pergole?

Na domaćem tržištu postoji veliki broj reklama za pergole. U moru reklama kroz koje smo prošli, po kvalitetu i mogućnostima izdvajamo domaću kompaniju Armont d.o.o. iz Stare Pazove. U njihovoj ponudi sistema sunčane zaštite pod nazivom Armont Shading nalaze se najrazličitije vrste pergola – po vašoj meri i opremi koju odaberete! Posetite Armont sajt ili Armont Shading instagram za više informacija o proizvodima i ponudi.